Τον θάνατο του επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Ματζίντ Χαντεμί, ανακοίνωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση ο Χαντεμί σκοτώθηκε από αμερικανοϊσραηλινό βομβαρδισμό.
رئیس سازمان اطلاعات سپاه به شهادت رسید— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) April 6, 2026
🔹سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای از شهادت "سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی" رئیس مقتدر و فرهیخته "سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" خبر داد و تاکید کرد:
1/3 pic.twitter.com/yl5hwqjOkL
Τον θάνατο του επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Ματζίντ Χαντεμί, ανακοίνωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση ο Χαντεμί σκοτώθηκε από αμερικανοϊσραηλινό βομβαρδισμό.
Πηγή: Πρώτο Θέμα