Τον θάνατο του επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Ματζίντ Χαντεμί, ανακοίνωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση ο Χαντεμί σκοτώθηκε από αμερικανοϊσραηλινό βομβαρδισμό.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

 