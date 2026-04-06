Τον θάνατο του επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Ματζίντ Χαντεμί, ανακοίνωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση ο Χαντεμί σκοτώθηκε από αμερικανοϊσραηλινό βομβαρδισμό.





رئیس سازمان اطلاعات سپاه به شهادت رسید



🔹سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای از شهادت "سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی" رئیس مقتدر و فرهیخته "سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" خبر داد و تاکید کرد:

1/3 pic.twitter.com/yl5hwqjOkL — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) April 6, 2026

Τον θάνατο του επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Ματζίντ Χαντεμί, ανακοίνωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση ο Χαντεμί σκοτώθηκε από αμερικανοϊσραηλινό βομβαρδισμό.



Πηγή: Πρώτο Θέμα