Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν λάβει ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ από σήμερα και να ξανανοίξει το Στενό του Χορμούζ, δήλωσε πηγή ενήμερη για τις προτάσεις στο Reuters.

Ένα πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών εκπονήθηκε από το Πακιστάν και διαβιβάστηκε στο Ιράν και τις ΗΠΑ στη διάρκεια της νύχτας, σημείωσε η πηγή, περιγράφοντας μια προσέγγιση σε δύο φάσεις με άμεση εκεχειρία που θα ακολουθηθεί από μια συνολική συμφωνία.

«Όλα τα στοιχεία πρέπει να συμφωνηθούν σήμερα», πρόσθεσε σήμερα η πηγή, διευκρινίζοντας ότι η αρχική κατανόηση θα δομηθεί ως μνημόνιο κατανόησης που θα οριστικοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω Πακιστάν, του μόνου διαύλου επικοινωνίας στις συνομιλίες.

Το Axios είχε μεταδώσει πρώτο χθες, Κυριακή, ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και περιφερειακοί μεσολαβητές συζητούν πιθανή 45ήμερη κατάπαυση του πυρός στο πλαίσιο μιας συμφωνίας σε δύο φάσεις, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε οριστικό τέλος του πολέμου, επικαλούμενο Αμερικανικές, Ισραηλινές και περιφερειακές πηγές.

Η πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, ήταν σε επαφή «καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας» με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο τους Στιβ Γουίτκοφ και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Βάσει της πρότασης, μια εκεχειρία θα τεθεί αμέσως σε ισχύ, ξανανοίγοντας το Στενό του Χορμούζ, ενώ σε διάστημα 15-20 ημερών θα οριστικοποιηθεί μια ευρύτερη συμφωνία. Η συμφωνία αυτή, η οποία ονομάστηκε προσωρινά η «Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ», θα περιλαμβάνει ένα περιφερειακό πλαίσιο για το στενό, με τελικές δια ζώσης συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.

Προς το παρόν Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν ανταποκριθεί σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσουν σχετικά. Επίσης ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών Ταχίρ Αντράμπι αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά.

Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως δηλώσει στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει διαρκή εκεχειρία με εγγυήσεις ότι δεν θα δεχθεί ξανά επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Επίσης είχαν πει πως το Ιράν έχει λάβει μηνύματα από μεσολαβητές, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, η Τουρκία και η Αίγυπτος.

Η τελική συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει δεσμεύσεις του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων σε αντάλλαγμα για την ανακούφιση από τις κυρώσεις και την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την πηγή.

Δύο πακιστανικές πηγές δήλωσαν ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη δεσμευτεί παρά την εντατική πολιτική και στρατιωτική προσέγγισή του.

«Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη», δήλωσε μια πηγή, προσθέτοντας ότι οι προτάσεις που υποστηρίζονται από το Πακιστάν, την Κίνα και τις ΗΠΑ για προσωρινή εκεχειρία δεν έχουν προκαλέσει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.

Προς το παρόν Κινέζοι αξιωματούχοι δεν έχουν ανταποκριθεί σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η πιο πρόσφατη αυτή διπλωματική ώθηση γίνεται εν μέσω κλιμακούμενων εχθροπραξιών, οι οποίες έχουν εγείρει ανησυχίες για διατάραξη των θαλάσσιων μεταφορών μέσω του Στενού του Χορμούζ, μια κρίσιμης σημασίας θαλάσσια αρτηρία για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει τις τελευταίες ημέρες πιέσει δημοσίως για να δοθεί γρήγορα τέλος στη σύγκρουση, προειδοποιώντας για συνέπειες αν δεν επιτευχθεί μια εκεχειρία εντός σύντομου χρονοδιαγράμματος.

Η σύγκρουση έχει εντείνει την αστάθεια στις ενεργειακές αγορές, με τους χρηματιστές να παρακολουθούν στενά οποιεσδήποτε εξελίξεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ροές μέσω του Στενού του Χορμούζ.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ