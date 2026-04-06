Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα για το ενδεχόμενο "εγκλημάτων πολέμου" μετά τις απειλές που εκτόξευσε χθες, Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανικά πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στο ιρανικό έδαφος.

"Ο Αμερικανός πρόεδρος, ως ο πιο σημαντικός αξιωματούχος της χώρας του, απείλησε δημοσίως να διαπράξει εγκλήματα πολέμου", εκτίμησε στο Χ ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν αρμόδιος για νομικές και διεθνείς υποθέσεις Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Χθες ο Τραμπ απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει το Στενό του Χορμούζ. Ήδη τις προηγούμενες ημέρες πολιτικές υποδομές του Ιράν είχαν γίνει στόχος επιθέσεων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ