Ο στρατός του Ιράν υποσχέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι θα προχωρήσει σε «ακόμη πιο καταστροφικά» αντίποινα σε περίπτωση επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον πολιτικών υποδομών στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Αν οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων συνεχιστούν, οι επόμενες φάσεις των επιθετικών επιχειρήσεών μας σε αντίποινα θα είναι πολύ πιο καταστροφικές κι εκτεταμένες και οι απώλειες κι οι ζημιές που θα προκαλέσει η διατήρηση αυτής της προσέγγισης θα είναι δεκαπλάσιες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης.

Τουλάχιστον 13 άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό νοτιοανατολικά της Τεχεράνης

Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν βομβαρδίστηκε η περιοχή όπου βρίσκονταν τα σπίτια τους, νοτιοανατολικά της ιρανικής πρωτεύουσας Τεχεράνης, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Πέντε νεκροί σε αεροπορικό βομβαρδισμό στην Κομ, στο κεντρικό Ιράν

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό που έπληξε κατοικία στην Κομ, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας του Ιράν, ανακοίνωσαν οι αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Αξιωματούχος χαρακτήρισε «σιωνιστική-αμερικανική επίθεση» το πλήγμα αυτό, προσθέτοντας ότι συνεχιζόταν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων δεν αποκλείεται να είναι βαρύτερος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP