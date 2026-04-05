Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε την Κυριακή (5/4) ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας «ανοίξτε τα Στενά του Ορμούζ αλλιώς θα ζείτε στην κόλαση».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος έχει δώσει τελεσίγραφο στο Ιράν για το άνοιγμα των Στενών ήταν κάπως αθυρόστομος στην ανάρτηση που έκανε στο Truth Social.

Την Τρίτη θα είναι η Ημέρα του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και η Ημέρα της Γέφυρας, όλα μαζί, στο Ιράν. Δεν θα υπάρξει τίποτα παρόμοιο!!! Ανοίξτε τα Στενά, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση – ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ.

Διαβάστε επίσης: Ο ρόλος CIA και Ισραήλ στη διάσωση πιλότου-«Δεν θα αφήσουμε πολεμιστή πίσω»