Σε μία θριαμβευτική ανάρτηση στο Truth Social τα ξημερώματα της Κυριακής (5/4), ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο δεύτερος Αμερικανός στρατιωτικός του οποίου το μαχητικό αεροσκάφος F-15E Strike Eagle καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν, εντοπίστηκε και διασώθηκε.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες της επιχείρησης που διήρκησε πάνω από 36 ώρες δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Ωστόσο, κάποιες διαρροές έχουν γίνει γνωστές, σύμφωνα με το CNNi.

Τι γνωρίζουμε

Και οι δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους F-15 που καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν την Παρασκευή (3/4), έχουν πλέον διασωθεί.

Ο πρώτος διασώθηκε λίγο μετά τη συντριβή και λαμβάνει ιατρική φροντίδα.

Ο δεύτερος στρατιωτικός, ο οποίος ήταν Συνταγματάρχης, «υπέστη τραύματα», σύμφωνα με τον Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα είναι «μια χαρά».

«Επρόκειτο για το δεύτερο μέλος του πληρώματος ενός F-15 που το Ιράν είχε πει την Παρασκευή ότι καταρρίφθηκε από την αεράμυνά του. Το πρώτο μέλος είχε διασωθεί από πριν. Αυτή η θαυμάσια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έρχεται μετά μια επιτυχή διάσωση άλλου ενός γενναίου πιλότου, χθες, που δεν επιβεβαιώσαμε, επειδή δεν θέλαμε να θέσουμε σε κίνδυνο τη δεύτερή μας επιχείρηση διάσωσης. Είναι η πρώτη φορά στη στρατιωτική μνήμη που δύο Αμερικανοί πιλότοι διασώζονται, χωριστά, βαθιά στο εχθρικό έδαφος. Δεν θα αφήσουμε ποτέ Αμερικανό πολεμιστή πίσω!» έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στην επιχείρηση διάσωσης των ΗΠΑ συμμετείχαν δεκάδες αεροσκάφη, οπλισμένα με «τα πιο θανατηφόρα όπλα», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της διάσωσης, συμπλήρωσε.

Κομβικός ήταν ο ρόλος της CIA στην επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου από το Ιράν, όπως αποκάλυψε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Συγκεκριμένα, πριν εντοπίσει τον αεροπόρο, η CIA ξεκίνησε μια εκστρατεία παραπλάνησης για να κερδίσει χρόνο.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Ισραήλ το οποίο παρείχε πληροφορίες καθόλη τη διάρκεια της επιχείρησης αλλά και βοήθησε να σταματήσουν οι ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή.

Τι δεν γνωρίζουμε

Οι ακριβείς λεπτομέρειες της επιχείρησης διάσωσης και πού έλαβε χώρα παραμένουν άγνωστες.

Ο αναλυτής εθνικής ασφάλειας του CNNi, Άλεξ Πλίτσας, δήλωσε ότι μπορεί να μείνει στην ιστορία ως «μία από τις πιο οδυνηρές επιχειρήσεις διάσωσης στην ιστορία του αμερικανικού στρατού».

Η ακριβής τοποθεσία και η ταυτότητα του αεροπόρου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός παρακολουθούσε την τοποθεσία του 24 ώρες το 24ωρο και «σχεδίαζε επιμελώς τη διάσωσή του».

Η φύση των τραυματισμών του δεύτερου μέλους του πληρώματος. Η εκτόξευση από ένα στρατιωτικό αεροσκάφος υποβάλλει το πλήρωμα σε ακραίες δυνάμεις και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς. Η πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών των Πεζοναυτών, Έιμι ΜακΓκράθ, είχε δηλώσει προηγουμένως στο CNNi ότι είναι «πολύ βίαιο να συμβεί στο σώμα».

Πώς το αγνοούμενο μέλος του αμερικανικού πληρώματος απέφυγε τη σύλληψη. Ο αεροπόρος ήρθε σε επαφή με τον αμερικανικό στρατό ήδη από την Παρασκευή (3/4), σύμφωνα με τον επικεφαλής αναλυτή ασφαλείας του CNNi, Τζιμ Σκιούτο.

Εάν οι ΗΠΑ έχασαν αεροσκάφη στην επιχείρηση. Σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει τον θρίαμβο Τραμπ, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν ισχυρίστηκε ότι «αρκετά εχθρικά αμερικανικά αεροσκάφη» καταστράφηκαν στην περιοχή Ισφαχίν και αρνήθηκε ότι η επιχείρηση ήταν επιτυχής.

Πηγή: ΑΠΕ, CNN