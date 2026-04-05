Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του, περιέγραψε την επιχείρηση ως μια ς πιο τολμηρές επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης στην Ιστορία των ΗΠΑ. Όπως έγραψε, ενώ ο πιλότος βρισκόταν στα βουνά του Ιράν, οι συνάδελφοί του τον παρακολουθούσαν και κατέστρωναν σχέδια διάσωσης. «Κατόπιν δικής μου εντολής, ο αμερικανικός στρατός έστειλε δεκάδες αεροσκάφη, εξοπλισμένα με τα πιο φονικά όπλα στον κόσμο, για να τον ανακτήσουν» σημείωσε.

Η δημοσιογράφος του Fox News Τζένιφερ Γκρίφιν, από την πλευρά της περιέγραψε το κόλπο της CIA, η οποία προχώρησε σε «εκστρατεία παραπλάνησης» εντός του Ιράν, πριν ξεκινήσει το Πεντάγωνο την αποστολή διάσωσης.

Πριν εντοπιστεί το μέλος των ενόπλων δυνάμεων, η CIA διέδωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ήδη εντοπίσει τον αγνοούμενο συνταγματάρχη και μετέφεραν χερσαίως για απομάκρυνση, είπε η Γκρίφιν, επικαλούμενη ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης.

Η Γκρίφιν ανέφερε ότι, ενώ οι ιρανικές δυνάμεις βρίσκονταν σε σύγχυση και αβεβαιότητα σχετικά με το τι συνέβαινε, η CIA χρησιμοποιούσε τις «μοναδικές, εξαιρετικά εξελιγμένες δυνατότητές» της για να εντοπίσει τον Αμερικανό στρατιωτικό.

Η δημοσιογράφος περιέγραψε την επιχείρηση ως «σαν να ψάχνεις βελόνα στα άχυρα», με τον Αμερικανό να κρύβεται μέσα σε σχισμή βουνού. Όπως ανέφερε ο αξιωματικός φέρεται να ανέβηκε σε μια ορεινή κορυφογραμμή και να παρέμεινε κρυμμένος εκεί για σχεδόν 48 ώρες. Το μέλος των ενόπλων δυνάμεων είτε χρησιμοποίησε κρυπτογραφημένο μέσο επικοινωνίας είτε ενεργοποίησε φάρο εντοπισμού, προκειμένου να βοηθήσει τις αμερικανικές δυνάμεις να τον εντοπίσουν.

Η CIA κοινοποίησε αμέσως την τοποθεσία του στρατιωτικού στο Πεντάγωνο και στον Λευκό Οίκο.

Επίλεκτες δυνάμεις συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε άμεσα επιχείρηση διάσωσης, την οποία εκτέλεσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), με υποστήριξη της CIA που παρείχε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίλεκτες δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων και αεροσκάφη από πολλούς κλάδους των ενόπλων δυνάμεων.

Η επιχείρηση δεν περιλάμβανε ανταλλαγή πυρών μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο, ωστόσο οι αμερικανικές δυνάμεις έκαναν χρήση όπλων για να κρατήσουν τις ιρανικές δυνάμεις μακριά από το σημείο της διάσωσης.

