Εκτός ιρανικού εδάφους έβγαλαν οι αμερικανικές δυνάμεις τον πιλότο του F15 που είχε καταρριφθεί το πρωί της Παρασκευής πάνω από το έδαφος του Ιράν, σύμφωνα με το Al Jazeera. Ήταν το δεύτερο μέλος του πληρώματος, το πρώτο είχε διασωθεί τις πρώτες ώρες μετά την κατάρριψη του μαχητικού.

Η διάσωσή του έγινε στη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο ακολούθησαν σφοδρές μάχες μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων για την απομάκρυνσή του από το ιρανικό έδαφος.

Ο πιλότος κρυβόταν από τις ιρανικές αρχές για δύο ημέρες μετά την κατάρριψη. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για το ποιες ακριβώς ήταν οι δυνάμεις των ΗΠΑ που τον διέσωσαν, αλλά εκτιμάται ότι πρόκειται για δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων.

«Τον έχουμε» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social: «ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ! Συμπολίτες Αμερικανοί, τις τελευταίες ώρες οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησαν μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης στην ιστορία των ΗΠΑ, για έναν από τους εξαιρετικούς αξιωματικούς μέλη πληρώματος, ο οποίος είναι επίσης ένας ιδιαίτερα σεβαστός σμήναρχος, και χαίρομαι ιδιαίτερα να σας ενημερώσω ότι είναι πλέον ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ!» έγραψε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο αμερικανικός στρατός παρακολουθούσε την τοποθεσία του αξιωματικού οπλισμού «24 ώρες το 24ωρο» και «σχεδίαζε με επιμέλεια τη διάσωσή του».

Ο αμερικανικός στρατός έστειλε «δεκάδες αεροσκάφη, εξοπλισμένα με τα πιο φονικά όπλα στον κόσμο, για να τον ανακτήσουν», είπε ο Τραμπ. «Έχει υποστεί τραυματισμούς, αλλά θα είναι μια χαρά».

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και τις δύο αυτές επιχειρήσεις χωρίς ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ Αμερικανό νεκρό ή έστω τραυματία, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι έχουμε επιτύχει συντριπτική αεροπορική κυριαρχία και υπεροχή στους ουρανούς του Ιράν».

«Εξουδετερώσαμε Ιρανούς στρατιωτικούς ηγέτες με το μαζικό πλήγμα στην Τεχεράνη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου πως «πολλά» κορυφαία στελέχη των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν σε μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη.

«Πολλοί από τους στρατιωτικούς ηγέτες του Ιράν, οι οποίοι το καθοδηγούσαν ανεπαρκώς κι απερίσκεπτα, εξοντώθηκαν μαζί με πολλούς άλλους, σε αυτό το μπαράζ επιθέσεων στην Τεχεράνη», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο διάρκειας ενός λεπτού περίπου, στο οποίο διακρίνεται ένα μπαράζ νυχτερινών βομβαρδισμών. Το βίντεο δεν έχει ημερομηνία και η τοποθεσία δεν μπορεί να προσδιοριστεί, επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, ενώ σε αντίποινα η Τεχεράνη άρχισε να πλήττει το Ισραήλ και χώρες του Κόλπου οι οποίες φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Αρκετοί ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των αμερικανοϊσραηλινών αεροπορικών επιδρομών.

Το Ισραήλ προανήγγειλε επικείμενη επίθεση μεταξύ Λιβάνου και Συρίας

Το κεντρικό σημείο διέλευσης μεταξύ του Λιβάνου και της Συρίας παραμένει κλειστό σήμερα μετά την προειδοποίηση του Ισραήλ για επικείμενο πλήγμα, μία ημέρα έπειτα από τους νέους φονικούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός εναντίον του νότιου Λιβάνου.

«Εξαιτίας της χρήσης του συνοριακού περάσματος Μασνάα από τη Χεζμπολάχ για στρατιωτικούς σκοπούς και για να περνούν λαθραία υλικό μάχης, ο ισραηλινός στρατός σκοπεύει να διεξαγάγει πλήγματα εναντίον του στο άμεσο μέλλον», έγραψε χθες Σάββατο το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ Αβιχάι Αντραΐ, καλώντας τους κατοίκους να φύγουν από την περιοχή.

Πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Λιβάνου στη Μασνάα δήλωσε στο AFP ότι «σε εξέλιξη βρίσκεται η εκκένωση αυτού του συνοριακού περάσματος μετά την ισραηλινή απειλή».

Στη συριακή πλευρά των συνόρων οι μεθοριακές εγκαταστάσεις ήταν ουσιαστικά έρημες σήμερα τα ξημερώματα, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP, ο οποίος είδε μόνο μερικούς φρουρούς.

Ο διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Γενικής Αρχής Συνόρων και Τελωνείων της Συρίας, ο Μάζεν Αλούς, δήλωσε ότι αυτό το συνοριακό πέρασμα – το οποίο στη Συρία αποκαλείται Ζντέιντετ Γιαμπούς—χρησιμοποιείται «αποκλειστικά για πολιτικούς σκοπούς και δεν χρησιμοποιείται για κανέναν στρατιωτικό σκοπό».

«Με δεδομένες τις προειδοποιήσεις που κυκλοφορούν και λόγω της ανησυχίας για την ασφάλεια των ταξιδιωτών, η κυκλοφορία σε αυτό το συνοριακό πέρασμα θα ανασταλεί προσωρινά μέχρι να εκλείψουν οι πιθανοί κίνδυνοι», πρόσθεσε.

Πηγή: Skai/ΑΠΕ