Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) στο νότιο Ιράν έπληξε αποθήκη όπου φυλάσσονταν εμπορευματοκιβώτια βοήθειας και οχήματα που χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.

Το πλήγμα στη νότια επαρχία Μπουσέχρ που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί κατέστρεψε δύο εμπορευματοκιβώτια, δύο λεωφορεία και έναν απροσδιόριστο αριθμό οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ανέφερε η εκπρόσωπος. Δεν επέρριψε ευθύνη για το πλήγμα και το Ρόιτερς δεν μπόρεσε προς το παρόν να προσδιορίσει ποια πλευρά φέρει την ευθύνη.

Διαβάστε επίσης: Φρουροί της Επανάστασης: Κατέρριψαν μαχητικό F-35 - Έρευνες για τον πιλότο

Η ΔΕΕΣ είναι η μοναδική ανθρωπιστική οργάνωση που εργάζεται σε όλη τη χώρα και έχει 100.000 συνεργάτες που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Τρεις από αυτούς σκοτώθηκαν αφότου ξεκίνησαν τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της στο Ιράν δήλωσε στο Ρόιτερς χθες, Πέμπτη, πως οι ιατρικές ανάγκες αυξάνονται με εκθετικό ρυθμό και οι προμήθειες μπορεί να τελειώσουν.

Πηγή: ΑΠΕ