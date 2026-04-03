Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τυχόν επιζώντες, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Πεντάγωνο και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για την Μέση Ανατολή δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η Τεχεράνη δήλωσε νωρίτερα ότι ιρανικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος και η ιρανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή για τη σύλληψη των πιλότων.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από αυτό που παρουσίασε ως το αμερικανικό μαχητικό που καταρρίφθηκε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, την οποία μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση, το αεροσκάφος επλήγη ενώ πετούσε πάνω από το κεντρικό Ιράν πριν καταρριφθεί στις νοτιοδυτικές επαρχίες Κογιλουγέ και Μπογέρ Αχμάντ.

«Αν συλλάβετε ζωντανούς τους εχθρούς πιλότους και τους παραδώσετε στην αστυνομία και στις ένοπλες δυνάμεις, θα λάβετε μια γενναία ανταμοιβή», δήλωσε η αστυνομία, σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναγνώστηκε ζωντανά στην τηλεόραση.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε σήμερα ότι ο στρατός ξεκίνησε έρευνα για τον πιλότο ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους που χτυπήθηκε από σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ένα μαχητικό F-35 πάνω από τον ιρανικό εναέριο χώρο με ένα νέο, προηγμένο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας.

Ωστόσο, στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες είπαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα φαίνεται να δείχνουν απομεινάρια ενός F-15.

Οι Φρουροί ισχυρίστηκαν τον Μάρτιο ότι ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 «χτυπήθηκε και υπέστη σοβαρές ζημιές στον ουρανό πάνω από το κεντρικό Ιράν», αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου της 28ης Φεβρουαρίου που μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν την κατάρριψη ενός μαχητικού αεροσκάφους.

Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Με λίγο περισσότερο χρόνο μπορούμε να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ

Πηγή: ΑΠΕ