Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ συνομίλησε με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα το πρωί, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για ειρήνη δύο ημέρες πριν από το Πάσχα, ανακοίνωσε το Βατικανό.

Η συνάντηση με τον Ισαάκ Χέρτσογκ επικεντρώθηκε στη «σημασία της προστασίας του άμαχου πληθυσμού και στην προώθηση του σεβασμού του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου», ανέφερε το Βατικανό σε ανακοίνωσή του.

«Επιβεβαιώθηκε η ανάγκη να ανοίξουν ξανά όλοι οι δίαυλοι διπλωματικού διαλόγου προκειμένου να τερματιστεί η σοβαρή συνεχιζόμενη σύγκρουση και να εδραιωθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Σε πιο ζεστό τόνο, το Βατικανό ανέφερε επίσης μια «εγκάρδια συνομιλία» με τον Ζελένσκι, κατά την οποία «ο Άγιος Πατέρας έδωσε τις πασχαλινές του ευχές και επιβεβαίωσε την εγγύτητά του στον ουκρανικό λαό».

«Συζήτησαν επίσης προσπάθειες για την προώθηση ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης κρατουμένων». Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις αρχές του 2022, το Βατικανό έχει διαδραματίσει διακριτικό μεσολαβητικό ρόλο, διευκολύνοντας κυρίως τις ανταλλαγές κρατουμένων μέσω των διπλωματικών του διαύλων.

Το βράδυ της Τρίτης, ο πρώτος Αμερικανός πάπας δήλωσε ότι ελπίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα «αναζητήσει μια διέξοδο» από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καλώντας «όλους τους παγκόσμιους ηγέτες να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Τον Φεβρουάριο, είχε χαρακτηρίσει την ειρήνη στην Ουκρανία «επείγουσα αναγκαιότητα» που πρέπει να «μεταφραστεί σε υπεύθυνες αποφάσεις».

Πηγή: ΑΠΕ