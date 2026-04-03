Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι ο στρατός έχει καταστρέψει «το 70% της ικανότητας παραγωγής χάλυβα» του Ιράν, την επομένη της ανακοίνωσης από δύο μεγάλες ιρανικές χαλυβουργίες ότι σταμάτησαν τη λειτουργία τους έπειτα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Τις τελευταίες ημέρες, η Πολεμική Αεροπορία κατέστρεψε το 70% της ικανότητας παραγωγής χάλυβα του Ιράν. Είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα που στερεί τους Φρουρούς της Επανάστασης τόσο από χρηματικούς πόρους όσο και από την ικανότητα παραγωγής πολλών όπλων», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Σε πλήρη συντονισμό με τον πρόεδρο (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ, θα συνεχίσουμε να καταφέρνουμε ισχυρά πλήγματα στο Ιράν», πρόσθεσε.

Οι δύο μεγαλύτερες ιρανικές χαλυβουργίες ανακοίνωσαν χθες, Πέμπτη, ότι αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους έπειτα από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.

Η Εταιρία Χαλυβουργίας Χουζιστάν, στη νοτιοδυτικό Ιράν, και η Εταιρία Χαλυβουργίας Μομπαρακέχ, στην επαρχία Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, έχουν υποστεί επανειλημμένες επιθέσεις από την περασμένη εβδομάδα.

Στρατηγικό υλικό, ο χάλυβας χρησιμοποιείται στη βιομηχανική και στρατιωτική παραγωγή, κυρίως για την κατασκευή πυραύλων, μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και πλοίων.

Πηγή: ΑΠΕ