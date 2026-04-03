Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας σοβαρά, από θραύσματα που προήλθαν από αναχαίτιση επίθεσης από αέρος στο Αμπού Ντάμπι, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Επτά από τους τραυματίες είναι Νεπαλέζοι και πέντε Ινδοί.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Ατζμπάν, κοντά στη στρατιωτική βάση Ζαγιέντ.

Ένας μάρτυρας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδε καπνό να υψώνεται από τη βάση και πολλά οχήματα ασφαλείας να καταφθάνουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters