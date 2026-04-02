Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξόντωσε των επικεφαλής του οργανισμού πετρελαίου των Φρουρών της Επανάστασης, Τζαμσίτ Ισακί.

Ο οργανισμός διαχειρίζεται τις πωλήσεις πετρελαίου που είναι βασική πηγή χρηματοδότησης του καθεστώτος και των συμμαχικών του οργανώσεων στην περιοχή.

Η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού:

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξόντωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τον Τζαμσίτ Ισακί, επικεφαλής του πετρελαϊκού τομέα των ενόπλων δυνάμεων, στην Τεχεράνη.

Ο εν λόγω οργανισμός αποτελεί μέρος των ενόπλων δυνάμεων του καθεστώτος και διαχειρίζεται τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου, που αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων και την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του.

Ο Ισακί είχε επί σειρά ετών την ευθύνη του οικονομικού βραχίονα των δυνάμεων του καθεστώτος, καθώς και των στρατιωτικών βιομηχανιών που συνδέονται με την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων και τους μηχανισμούς καταστολής.

Παράλληλα, φέρεται να είχε ρόλο στην εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη στήριξη ένοπλων συμμάχων του Ιράν στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων η χεζμπολάχ και οι αντάρτες Χούθι.

Επί σειρά ετών, οι Φρουροί της Επανάστασης και άλλοι στρατιωτικοί θεσμοί στο Ιράν χρηματοδοτούνται από σημαντικά κονδύλια που προέρχονται από τις εξαγωγές πετρελαίου και την παράκαμψη διεθνών κυρώσεων.

Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν δημιουργήσει ειδικές δομές για τη διαχείριση των πωλήσεων πετρελαίου, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της χρηματοδότησης της στρατιωτικής ενίσχυσης του Ιράν και των επιχειρήσεων που διεξάγονται εκτός συνόρων.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στοχοποιεί στελέχη και ηγετικά πρόσωπα του ιρανικού καθεστώτος όπου και όποτε το κρίνει απαραίτητο.



Πηγή: skai.gr