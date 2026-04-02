Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ απείλησε σήμερα ότι η Χεζμπολάχ θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για την εντατικοποίηση των επιθέσεών της κατά τη διάρκεια του εβραϊκού Πάσχα.

«Έχω ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τον Ναΐμ Κάσεμ (σ.σ. τον ηγέτη της Χεζμπολάχ): εσείς και οι συνεργάτες σας θα πληρώσετε πολύ βαρύ τίμημα για την εντατικοποίηση της εκτόξευσης ρουκετών εναντίον Ισραηλινών πολιτών που συγκεντρώνονταν για το Πέσαχ», το παραδοσιακό δείπνο του εβραϊκού Πάσχα» ανέφερε ο Ίσραελ Κατς σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Θα σας στείλουμε στα βάθη της κόλασης, πλάι στους Νασράλα, Χαμενεΐ, Σινουάρ», συνέχισε, αναφερόμενος στον Χασάν Νασράλα, τον πρώην ηγέτη της Χεζμπολάχ, τον Αλί Χαμενεΐ, τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, και τον Γιαχία Σινουάρ, πρώην ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα. Και οι τρεις τους δολοφονήθηκαν από το Ισραήλ μετά το 2024.





⚡️Israeli Defense Minister Israel Katz addressing Hezbollah in a video:



“You and your associates will pay a very heavy price for the increased fire on the eve of Passover; you will not live to see it, as you will be deep in the depths of hell along with Nasrallah, Khamenei,… pic.twitter.com/jNaLssyQhW — Warfare Analysis (@warfareanalysis) April 2, 2026

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για τις εκτοξεύσεις, στο βόρειο Ισραήλ, το βράδυ της Τετάρτης και σήμερα το πρωί, ενώ οι Ισραηλινοί Εβραίοι ετοιμάζονταν να γιορτάσουν το Πάσχα.

Ο Κατς επανέλαβε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις που μάχονται στον νότιο Λίβανο «θα εκκαθαρίσουν τη ζώνη από τη Χεζμπολάχ και τους υποστηρικτές της, θα διατηρήσουν την παρουσία τους μέχρι τον ποταμό Λιτάνι (ο οποίος απέχει 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα) και θα διαλύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χεζμπολάχ σε όλον τον Λίβανο».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ