Η ρυθμιστική αρχή ασφάλειας του διαδικτύου της Αυστραλίας απείλησε σήμερα με κυρώσεις τους τεχνολογικούς γίγαντες -- όπως το TikTok, το Instagram και το YouTube--, τους οποίους κατηγορεί ότι παραβίασαν την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει επιβληθεί στη χώρα στα παιδιά κάτω των 16 ετών.

Η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε στα παιδιά κάτω των 16 ετών την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να τα προστατεύσει από τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν στην ψυχική τους υγεία.

Στη συνέχεια και άλλες χώρες ακολούθησαν το παράδειγμά της, όπως η Ινδονησία ή η Βραζιλία.

Τρεις μήνες μετά τη θέσπιση της απαγόρευσης η ρυθμιστική αρχή της Αυστραλίας αρμόδια για την ασφάλεια στο διαδίκτυο επεσήμανε ότι έχουν διαγραφεί περισσότεροι από 5 εκατομμύρια λογαριασμοί που ανήκαν σε ανήλικους χρήστες.

Όμως η eSafety παρατήρησε παράλληλα ότι «μεγάλο ποσοστό παιδιών» εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στις απαγορευμένες πλατφόρμες και εξέφρασε «τη μεγάλη της ανησυχία» αναφορικά με το Facebook, το Instagram, το Snapchat, το TikTok και το YouTube.

«Οι αυστραλιανοί νόμοι για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι είναι από τους καλύτερους στον κόσμο, δεν έχουν αποτύχει. Αλλά οι τεχνολογικοί γίγαντες δεν τους σέβονται», δήλωσε η υπουργός Επικοινωνιών Άνικα Γουέλς στους δημοσιογράφους. «Η Αυστραλία δεν θα αφήσει τους γίγαντες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να μας περάσουν για ανόητους».

«Εάν αυτές οι εταιρείες θέλουν να δραστηριοποιούνται στην Αυστραλία, πρέπει να τηρούν τους αυστραλιανούς νόμους», τόνισε.

Οι αρχές της Αυστραλίας θα αποφασίσουν για την επιβολή τυχόν κυρώσεων ως τα μέσα του 2026. Οι εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τις οποίες αφορά η απαγόρευση αυτή αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως και 25 εκατομμύρια ευρώ εάν κριθούν ένοχες για παραβίαση της αυστραλιανής νομοθεσίας.

Η εφαρμογή της απαγόρευσης αυτής παρακολουθείται στενά σε όλο τον κόσμο, ιδίως από χώρες που επιδιώκουν να υιοθετήσουν παρόμοιους περιορισμούς.

Η Βραζιλία συνδέει από τον Μάρτιο τους λογαριασμούς των ανήλικων χρηστών με αυτούς των γονέων τους, ενώ παράλληλα αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την υιοθέτηση περιορισμών, όπως η Γαλλία, όπου σήμερα συζητείται στη Γερουσία η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών.

Η Ινδονησία απαγόρευσε την προηγούμενη εβδομάδα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω των 16 ετών, δηλαδή σε 70 εκατομμύρια ανήλικους.

«Πρόκληση»

Στην Αυστραλία οι γίγαντες του διαδικτύου είναι πλήρως υπεύθυνοι να επιβεβαιώνουν ότι οι χρήστες τους είναι άνω των 16 ετών.

Οι περισσότερες εταιρείες έχουν δεσμευθεί να σεβαστούν τη νομοθεσία, αλλά έχουν προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να ωθήσει τους εφήβους σε άλλες πλατφόρμες πιο επικίνδυνες που δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις.

Εξάλλου πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν λάβει «εύλογα μέτρα» για να αποκλείσουν τους νεαρούς χρήστες, αν και δεν είναι σαφές ακόμη πώς θα ερμηνεύσει η αυστραλιανή κυβέρνηση την απαίτηση αυτή.

Η Meta, μητρική του Facebook και του Instagram, επεσήμανε ότι αποτελεί «πρόκληση για ολόκληρο τον κλάδο» η ακριβής απόδειξη της ηλικίας των χρηστών. Η εταιρεία δήλωσε στο AFP ότι «θα συνεχίσει να επενδύει σε μέτρα για την ανίχνευση και την κατάργηση λογαριασμών που ανήκουν σε χρήστες κάτω των 16 ετών».

Η πλατφόρμα Snapchat διαβεβαίωσε το AFP ότι «δεσμεύεται πλήρως να εφαρμόσει τα εύλογα μέτρα που προβλέπονται από το νόμο» και μέχρι σήμερα είχε κλείσει 450.000 λογαριασμούς.

Το TikTok σημείωσε ότι δεν επιθυμεί να κάνει κάποιο σχόλιο, ενώ το YouTube δεν απάντησε στο αίτημα για σχολιασμό.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ