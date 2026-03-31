Καθώς οι σειρήνες ηχούσαν στο Ισραήλ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, χιλιάδες πολίτες έλαβαν παραπλανητικά μηνύματα που φέρονταν να προέρχονται από τον στρατό, καλώντας τους να κατεβάσουν μια ψεύτικη εφαρμογή εντοπισμού καταφυγίων. Η εφαρμογή αυτή, σύμφωνα με ειδικούς, θα μπορούσε να υποκλέψει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, αποκαλύπτοντας μια νέα διάσταση του σύγχρονου πολέμου: τη μάχη στον κυβερνοχώρο.

Παράλληλα, κυκλοφόρησαν μαζικά μηνύματα τρόμου, όπως εκείνα που ανέφεραν ψευδώς ότι ο Benjamin Netanyahu είναι νεκρός, καλώντας τους πολίτες να εγκαταλείψουν τη χώρα πριν από υποτιθέμενη καταστροφή. Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται, σύμφωνα με αναλυτές, σε μια ευρύτερη εκστρατεία ψυχολογικού πολέμου.

Τρία επίπεδα κυβερνοεπιθέσεων

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι ιρανικές κυβερνοεπιχειρήσεις φαίνεται να λειτουργούν σε τρία διακριτά αλλά αλληλεπικαλυπτόμενα επίπεδα. Στην κορυφή βρίσκονται ομάδες που συνδέονται άμεσα με κρατικούς μηχανισμούς, όπως οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και το υπουργείο Πληροφοριών. Αυτές χρησιμοποιούν οργανώσεις-βιτρίνες για να αποκρύπτουν την εμπλοκή τους.

Ακολουθούν ημιαυτόνομοι συνεργάτες, ενώ στη βάση βρίσκονται «εθελοντές» χάκερ που δρουν ιδεολογικά υπέρ της Τεχεράνης. Η πολυεπίπεδη αυτή δομή επιτρέπει ευελιξία και δυσκολεύει την απόδοση ευθυνών.

Επιθέσεις χωρίς σύνορα

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, οι δραστηριότητες των ιρανικών ομάδων εκτείνονται διεθνώς. Έχουν κατηγορηθεί για διαρροή προσωπικών δεδομένων εργαζομένων αμερικανικών αμυντικών εταιρειών, για παραβίαση email πολιτικών στην Αλβανία και για διείσδυση σε ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε επίθεση σε αμερικανική εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας, η οποία επηρέασε κρίσιμες υπηρεσίες υγείας, οδηγώντας σε καθυστερήσεις χειρουργείων. Παράλληλα, ομάδα χάκερ που φέρεται να συνδέεται με το Ιράν ισχυρίστηκε ότι απέκτησε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα υψηλόβαθμων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και ο διευθυντής του Federal Bureau of Investigation.

Η αντεπίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ διαθέτουν πιο προηγμένες επιθετικές δυνατότητες στον κυβερνοχώρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κακόβουλο λογισμικό Stuxnet, που εντοπίστηκε το 2009 και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Πιο πρόσφατα, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν κυβερνοεπιθέσεις πριν από στρατιωτικές επιχειρήσεις, με στόχο την αποδυνάμωση των ιρανικών δυνατοτήτων επικοινωνίας. Από την πλευρά του, το Ισραήλ φέρεται να έχει αξιοποιήσει εκτεταμένες επιχειρήσεις παρακολούθησης, ακόμη και μέσω παραβίασης καμερών και εφαρμογών, για συλλογή πληροφοριών και ψυχολογικές επιχειρήσεις.

Ασύμμετρη απειλή με χαμηλό κόστος

Κατά το ΣΚΑΪ, παρόλο που το Ιράν θεωρείται τεχνολογικά λιγότερο προηγμένο από χώρες όπως η Ρωσία ή η Κίνα, έχει επενδύσει σε τακτικές χαμηλού κόστους, όπως phishing και επιθέσεις «διαγραφής» δεδομένων. Αυτές οι μέθοδοι, αν και απλούστερες, μπορούν να προκαλέσουν σημαντική αναστάτωση.

Ο κυβερνοπόλεμος προσφέρει στην Τεχεράνη έναν τρόπο να αντισταθμίσει τη στρατιωτική της υστέρηση, πλήττοντας υποδομές και διαμορφώνοντας αντιλήψεις χωρίς άμεση στρατιωτική σύγκρουση.

Ανησυχίες για την επόμενη φάση

Παρά την ένταση των επιθέσεων, ορισμένοι αναλυτές εκφράζουν έκπληξη για το γεγονός ότι δεν έχουν στοχοποιηθεί ακόμη πιο κρίσιμες υποδομές. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι ιρανικές ομάδες προετοιμάζουν πιο σύνθετες επιχειρήσεις ή έχουν ήδη διεισδύσει σε συστήματα, αναμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να δράσουν, με βάση το ίδιο ρεπορτάζ.

Την ίδια στιγμή, ανησυχία προκαλεί η κατάσταση των αμυντικών μηχανισμών στις ΗΠΑ, με την αρμόδια υπηρεσία κυβερνοασφάλειας να αντιμετωπίζει ελλείψεις προσωπικού και ηγεσίας.

Όπως προειδοποιούν ειδικοί, αν δοθεί στο Ιράν ο απαραίτητος χρόνος να ανασυνταχθεί, ενδέχεται να αποκτήσει τη δυνατότητα να εξαπολύσει πολύ πιο σοβαρά και καθοριστικά πλήγματα στο μέλλον.



