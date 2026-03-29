Η περίοδος του Πέσαχ, του εβραϊκού Πάσχα, το οποίο αρχίζει την Τετάρτη και διαρκεί μία εβδομάδα, είναι παραδοσιακά η πιο έντονη του έτους σε αεροπορική κίνηση, με το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν να λειτουργεί ακατάπαυστα και εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινούς πολίτες να ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Φέτος, η εικόνα έχει αντιστραφεί.

Ο εναέριος χώρος παραμένει ανοικτός, αλλά υπό εξαιρετικά περιορισμένο καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Οι πτήσεις είναι ελάχιστες, δεν υπάρχει σταθερό πρόγραμμα και οι περισσότερες θέσεις κατανέμονται εκ των προτέρων, με αποτέλεσμα η εξασφάλιση εισιτηρίου να είναι εξαιρετικά δύσκολη, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση παραμένει υψηλή.

Την απολύτως βασική σύνδεση του Ισραήλ με το εξωτερικό διατηρούν η EL AL, η ΙSRAIR, η Air Haifa και η ARKIA η οποία έχει μεταφέρει μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της στα παρακείμενα αεροδρόμια της Άκαμπα στην Ιορδανία και της Τάμπα στην Αίγυπτο, με οδική μεταφορά προς και από το Ισραήλ. Όλες οι εταιρείες αυτές πετούν υπό αυστηρούς περιορισμούς, εκτελώντας περιορισμένα δρομολόγια προς την Κύπρο και την Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης: LIVE: Οι ΗΠΑ έστειλαν νέο πολεμικό πλοίο στη Μ. Ανατολή - «Σας περιμένουμε»

Ο αριθμός των επιβατών στις εξερχόμενες πτήσεις περιορίζεται στα 50 άτομα ανά πτήση, δίνεται προτεραιότητα σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και συχνά απαιτείται προέγκριση ή ειδική εγγραφή. Υπάρχει επίσης περιορισμός μίας εισερχόμενης και μίας εξερχόμενης πτήσης ανά ώρα από το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.

Όλες οι ξένες εταιρείες έχουν αναστείλει τα δρομολόγιά τους. Από και προς την Κύπρο, η Cyprus Airways και η TUS Airways έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους έως τις 31 Μαρτίου, η Wizz Air έως τις 14 Απριλίου, ενώ η Aegean Airlines, στο δρομολόγιο Λάρνακα - Τελ Αβίβ και Τελ Αβίβ - Λάρνακα, έως τις 22 Απριλίου.

Για όσους επιθυμούν να φύγουν από το Ισραήλ ή και να επιστρέψουν, είτε είναι Ισραηλινοί είτε ξένοι υπήκοοι, τα περάσματα προς την Αίγυπτο και την Ιορδανία, με εξαίρεση το Jordan River (Hussein) προς την Ιορδανία και το Begin προς την Τάμπα της Αιγύπτου, τα οποία λειτουργούν σε 24ωρη βάση, λειτουργούν με συγκεκριμένο ωράριο. Το Allenby (King Hussein Bridge) Κυριακή - Πέμπτη: 08:00 - 20:00, Παρασκευή και Σάββατο: 08:00 - 15:30 (είσοδος επιβατών μέχρι τις 13:00). Το Rabin (Aqaba) Κυριακή - Πέμπτη: 06:30 - 20:00, Παρασκευή και Σάββατο: 08:00 - 20:00.