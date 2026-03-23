Ανώτεροι αξιωματούχοι από την Τουρκία, το Πακιστάν και την Αίγυπτο είχαν ξεχωριστές συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, μετέδωσε τη Δευτέρα το Axios, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.



Αμερικανική πηγή ανέφερε ότι η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Πακιστάν μετέφεραν μηνύματα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τις τελευταίες δύο ημέρες.

«Η διαμεσολάβηση βρίσκεται σε εξέλιξη και σημειώνει πρόοδο. Οι συζητήσεις αφορούν τον τερματισμό του πολέμου και την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων. Ελπίζουμε να έχουμε σύντομα απαντήσεις», ανέφερε ανώνυμη πηγή.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι ανέβαλε για πέντε ημέρες πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών και των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες είχαν «καλές και παραγωγικές» συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Το τελεσίγραφο που έθεσε ο Τραμπ το Σάββατο, απειλώντας με επιθέσεις εάν το Ιράν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ εντός 48 ωρών σε συνδυασμό με τις ιρανικές απειλές για αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές στο Ισραήλ και σε χώρες του Κόλπου, αύξησε τον κίνδυνο δραματικής κλιμάκωσης.

Η κρίση στο Στενό του Ορμούζ έχει εξελιχθεί σε βασικό εμπόδιο για τον Τραμπ στην προσπάθειά του να τερματίσει τον πόλεμο. Η ανταλλαγή απειλών επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση, προκαλώντας αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών μετοχών, που νωρίτερα υποχωρούσαν, κατέγραψαν απότομη άνοδο μετά την ανάρτηση του Τραμπ, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν.

Ωστόσο, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αν και ορισμένες χώρες της περιοχής επιχειρούν να μειώσουν την ένταση.



