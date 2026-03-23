Σε προσωρινή αποκλιμάκωση οδηγείται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναβολή στρατιωτικών πληγμάτων σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό να «παγώσει» κάθε επιχείρηση κατά μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειακών υποδομών του Ιράν για περίοδο πέντε ημερών.

Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη έπειτα από «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» διάρκειας δύο ημερών με την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι η παύση των επιχειρήσεων εξαρτάται από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επαφές επικεντρώνονται σε μια «πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου που είχε θέσει ο Τραμπ προς το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα «εξαλείψουν» τις ενεργειακές του υποδομές εάν δεν τερματιστεί ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ.

Η αναστολή των πληγμάτων ερμηνεύεται ως παράθυρο διπλωματίας, με το επόμενο διάστημα να θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της κρίσης στην περιοχή.