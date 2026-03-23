Η Ρωσία τάχθηκε σήμερα υπέρ μιας «πολιτικής» διευθέτησης του πολέμου στη Μέση Ανατολή στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει την Παρασκευή να καταστρέψει τα εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει και πάλι το Στενό του Χορμούζ έως το μεσημέρι της Δευτέρας. Σήμερα, δήλωσε ότι είχε με την Τεχεράνη «πολύ θετικές και εποικοδομητικές συνομιλίες για τον καθολικό τερματισμό» των εχθροπραξιών, οι οποίες «θα συνεχισθούν αυτήν την εβδομάδα»,

Λίγο μετά την ανακοίνωση αυτή, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των επικεφαλής της ρωσικής και της ιρανικής διπλωματίας, του Σεργκέι Λαβρόφ και του Αμπάς Αραγτσί.

«Η ρωσική πλευρά τόνισε την ανάγκη για άμεση παύση των εχθροπραξιών και μιας πολιτικής διευθέτησης», τόνισε το υπουργείο σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι οι δύο άνδρες είχαν εκφράσει την «αμοιβαία ανησυχία τους για την επικίνδυνη εξάπλωση της σύγκρουσης». Ο Λαβρόφ δήλωσε επίσης ότι οι επιθέσεις στις ιρανικές πυρηνικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της Μπουσέρ, θέτουν «μη αποδεκτούς κινδύνους στην ασφάλεια των Ρώσων μελών του προσωπικού και είναι γεμάτες με καταστροφικές περιβαλλοντικές συνέπειες».

Ερωτηθείς νωρίτερα σήμερα για το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε ότι η κατάσταση θα έπρεπε να έχει περάσει ήδη εδώ και καιρό «σε μια οδό πολιτικής και διπλωματικής ρύθμισης».

«Αυτό είναι το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να συμβάλει αποτελεσματικά στην εκτόνωση της δραματικά τεταμένης κατάστασης που κυριαρχεί τώρα στην περιοχή", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πεσκόφ.

Επίσης προειδοποίησε κατά οποιασδήποτε επίθεσης κατά του ηλεκτροπαραγωγικού πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ στο Ιράν, όπου εργάζονται Ρώσοι ειδικοί.

«Τα πλήγματα κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων είναι δυνάμει εξαιρετικά επικίνδυνα και δημιουργούν τον κίνδυνο να υπάρξουν συνέπειες, ίσως ακόμη και ανεπανόρθωτες», προειδοποίησε.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ απείλησε ότι θα «αφανίσει» τα εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει το Στενό του Χορμούζ εντός 48 ωρών.

Αυτή η κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδός για την παγκόσμια προμήθεια καυσίμων έχει αποκλειστεί από το Ιράν από την αρχή του πολέμου που πυροδοτήθηκε από τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στις 28 Φεβρουαρίου.



Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Αναβολή χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές Ιράν- «Παραγωγικές συνομιλίες»





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ