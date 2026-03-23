Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπαναχώρησε από σχέδια στρατιωτικών πληγμάτων κατά ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, έπειτα από έντονες προειδοποιήσεις της Τεχεράνης.

Ισχυρισμοί περί «παγώματος» των επιθέσεων

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να «πάγωσε» για πέντε ημέρες τα σχεδιαζόμενα πλήγματα, επικαλούμενος τον φόβο για την αντίδραση του Ιράν. Σε σχετικό μήνυμα που μεταδόθηκε, αναφέρεται ότι ο Τραμπ «υπαναχώρησε από το τελεσίγραφο των 48 ωρών», μετά από τη σθεναρή στάση της ιρανικής πλευράς, όπως αναφέρει ρεπορτάζ από το Πρώτο Θέμα.

Παρόμοια ήταν και η προσέγγιση του ημιεπίσημου πρακτορείου Fars, το οποίο έκανε λόγο για «ξεκάθαρη προειδοποίηση» της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ιράν είχε διαμηνύσει ότι σε περίπτωση επίθεσης κατά της ενεργειακής του υποδομής, θα απαντούσε στοχοποιώντας ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Διάψευση επαφών με την Ουάσιγκτον

Κατά το ρεπορτάζ, την ίδια στιγμή, το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο ανώνυμη ιρανική πηγή, διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί άμεσης ή έμμεσης επικοινωνίας με την αμερικανική πλευρά.

Όπως αναφέρεται, «δεν υπήρξε καμία επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε μέσω διαμεσολαβητών», διαψεύδοντας αναφορές που έκαναν λόγο για παρασκηνιακές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Προειδοποιήσεις για ενεργειακές υποδομές

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι η αμερικανική απόφαση για καθυστέρηση της επίθεσης ελήφθη μετά από σαφείς προειδοποιήσεις ότι το Ιράν θα μπορούσε να πλήξει μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρά τους ισχυρισμούς του Τραμπ περί πιθανών συνομιλιών με την Τεχεράνη, η ιρανική πλευρά επιμένει ότι δεν υπήρξε καμία μορφή επικοινωνίας, εντείνοντας το κλίμα αβεβαιότητας γύρω από τις εξελίξεις.

Κλιμακούμενη ένταση και αντικρουόμενες αφηγήσεις

Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, η υπόθεση αναδεικνύει τις έντονες γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις και τις αντικρουόμενες αφηγήσεις που επικρατούν μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ενώ τα ιρανικά μέσα παρουσιάζουν την εξέλιξη ως «υποχώρηση» των ΗΠΑ, παραμένει ασαφές ποια είναι η πραγματική εικόνα των διπλωματικών και στρατιωτικών κινήσεων στο παρασκήνιο.

Η κατάσταση συνεχίζει να παρακολουθείται στενά, με την περιοχή να παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.



