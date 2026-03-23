Η ινδική αστυνομία κατέσχεσε περισσότερα από 20.000 πειρατικά αντίτυπα βιβλίων, μεταξύ των οποίων μυθιστορήματα της Ινδής Αρουντάτι Ρόι ή του Ιάπωνα Χαρούκι Μουρακάμι, στη διάρκεια επιχείρησής της που οδήγησε στη διάλυση μιας σημαντικής σπείρας παραχάραξης έργων λογοτεχνίας, ανακοίνωσαν σήμερα εκδοτικοί οίκοι.

Οι επιδρομές αυτές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 15 Μαρτίου, έφεραν στο φως «ένα πολύπλοκο και μεγάλης κλίμακας κύκλωμα», διευκρίνισε ο οίκος Penguin Random House India, προσθέτοντας ότι είχε συνεργασθεί με τις αρχές, καθώς και με άλλους εκδότες, όπως οι Hay House και Simon & Scuster India.

«Η επιχείρηση αυτή, η οποία διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες, είχε στόχο πολυάριθμες αποθήκες, καθώς και ένα λαθραίο τυπογραφείο, και επέτρεψε να κατασχεθούν περισσότερα από 20.000 βιβλία», συνέχισε στην ανακοίνωσή του ο Penguin Random House.

Ο εκδοτικός οίκος εξέφρασε την ικανοποίησή του για «μία από τις πιο σημαντικές πρόσφατες κατασχέσεις πειρατικών βιβλίων».

Μεταξύ των κατασχεθέντων ήταν επίσης πλαστογραφημένα βιβλία του ιστορικού Γιουβάλ Νόα Χαράρι, του ψυχολόγου Σάιμον Σίνεκ ή ακόμα βιβλία αυτοβελτίωσης του Τζέιμς Κλίαρ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ