Κατακόρυφη πτώση σημείωσαν οι τιμές πετρελαίου μετά την απόφαση των ΗΠΑ να «παγώσουν» για πέντε ημέρες όλες τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, περιορίζοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI κατέγραψαν πτώση άνω του 10%, υποχωρώντας προς τα 88,5 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς οι αγορές αντέδρασαν άμεσα στα σημάδια αποκλιμάκωσης, ενώ το Μπρεντ υποχώρησε προσωρινά ακόμα και κάτω από τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Η κίνηση αυτή αντιστρέφει μέρος της πρόσφατης ανόδου, η οποία είχε τροφοδοτηθεί από τον φόβο εκτεταμένων διαταραχών στις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή.

Σήμα αποκλιμάκωσης από την Ουάσινγκτον



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για πενθήμερη παύση των προγραμματισμένων επιθέσεων σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές, επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες των τελευταίων ημερών ήταν «παραγωγικές», με τις επαφές να συνεχίζονται εντός της εβδομάδας, ενισχύοντας τις προσδοκίες για διπλωματική διέξοδο.

Μείωση κινδύνου για την προσφορά



Η ανακοίνωση μετρίασε τους άμεσους φόβους για περιορισμό της προσφοράς, ιδίως μετά την ένταση που είχε προκληθεί γύρω από το αμερικανικό τελεσίγραφο για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Η πιθανότητα περαιτέρω επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές υποχώρησε προσωρινά, οδηγώντας σε αποκλιμάκωση των τιμών.

Στροφή της προσοχής στη διπλωματία



Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην πορεία των διαπραγματεύσεων και στο κατά πόσο αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμη επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών και σταθεροποίηση της αγοράς.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, με την αγορά να παρακολουθεί στενά κάθε ένδειξη είτε επανεκκίνησης της σύγκρουσης είτε ουσιαστικής αποκλιμάκωσης.



Πηγή: Πρώτο Θέμα