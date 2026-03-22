Κατά μέσο όρο στα $120 το βαρέλι θα μπορούσε να κυμανθεί το 2026 η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ, εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν ουσιαστικά κλειστά για έξι μήνες, ή στα $100 το βαρέλι, εάν είναι κλειστά για τρεις μήνες, προειδοποιεί ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings σε νέα του έκθεση.

Στο βασικό σενάριο ο Fitch Ratings αναμένει την τιμή του Μπρεντ στα $70 το βαρέλι.

Σε περίπτωση τριμηνιαίου κλεισίματος των Στενών, ο αμερικανικός οίκος αναμένει τη μέση τιμή του Μπρεντ στα $100 το βαρέλι το 2026, με αύξηση στα $130 το βαρέλι κατά μέσο όρο, για όλη τη διάρκεια του κλεισίματος των Στενών, πριν μειωθεί σε περίπου $90 το βαρέλι μέχρι το τέλος του έτους.

Σε περίπτωση εξαμηνιαίου κλεισίματος των Στενών, ο Fitch αναμένει μέση τιμή Μπρεντ στα $120 βαρέλι το 2026, με αύξηση στα $130 - $170 το βαρέλι κατά μέσο όρο για όλη τη διάρκεια του κλεισίματος των Στενών, και μείωση στα $90 το βαρέλι μέχρι το τέλος του 2026.

Ο αμερικανικός οίκος αναφέρει ότι στο βασικό του σενάριο η μέση τιμή του πετρελαίου Μπρεντ αναμένεται στα $70 το βαρέλι το 2026, ενώ περιλαμβάνει αύξηση στα $100 το βαρέλι κατά μέσο όρο για τον Μάρτιο, στα $90 το βαρέλι κατά μέσο όρο για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 και μείωση περίπου στα $60 το βαρέλι μέχρι το τέλος του έτους.

Η μέση πρόβλεψή μας πριν από τον πόλεμο για το 2026 ήταν $63 το βαρέλι, αντανακλώντας μια υπερπροσφορά στην αγορά, σημειώνει.

Ο Fitch υποθέτει ότι δεν θα υπάρξει καταστροφή της ζήτησης, με βάση το βασικό του σενάριο για προσωρινό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, καθώς η τρέχουσα προσφορά, μαζί με την ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα, όπως αναφέρει, «είναι υπεραρκετή για να καλύψει τη ζήτηση».

Ο οίκος υποθέτει πλήγμα στη ζήτηση κατά περίπου 2,5% και 5,5% στις τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες εκτιμήσεις του, αντίστοιχα.

«Και στις δύο αυτές περιπτώσεις υποθέτουμε επίσης μια περαιτέρω απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου ή μια ανταπόκριση στην προσφορά, διαφορετικά μια μεγαλύτερη καταστροφή στη ζήτηση, θα απαιτηθεί εξισορρόπηση της αγοράς», σημειώνει.

Αναφέρει ότι και στις τρεις αυτές περιπτώσεις υποθέτει ότι το κλείσιμο των Στενών συνεπάγεται απώλεια 15 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα σε όγκους μεταφοράς πετρελαίου.

Ανεξάρτητα από αυτό, προσθέτει, οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν εξαιρετικά ασταθείς.

Τέλος, ο Fith αναφέρει ότι σημαντικό είναι το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου και σημειώνει ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια της σύγκρουσης, του κλεισίματος των Στενών και της διακοπής της μεταφοράς πετρελαίου.



Πηγή: ΚΥΠΕ