Έκκληση και σε άλλες χώρες όπως συμμετάσχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν απηύθυνε, την Κυριακή, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Έκανε μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο.

Επισκεπτόμενος ένα από τα σημεία που πλήγηκαν χθες από τους ιρανικούς πυραύλους στην πόλη Άραντ και μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανάφερε ότι η ιρανική απειλή έχει λάβει πλέον παγκόσμιες διαστάσεις, κάνοντας λόγο για επιθέσεις που ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. «Το Ιράν έθεσε σε κίνδυνο όλο τον πλανήτη τις τελευταίες 48 ώρες», υπογράμμισε, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι στοχεύει αμάχους και κρίσιμες υποδομές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Ιερουσαλήμ, υποδεικνύοντας ότι τα ιρανικά πλήγματα έθεσαν σε κίνδυνο ιερούς χώρους των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών. Παράλληλα, σημείωσε ότι εκτοξεύθηκε βαλλιστικός πύραυλος προς το νησί Ντιέγκο Γκαρσία, σε απόσταση περίπου 4.000 χιλιομέτρων, ως ένδειξη της αυξανόμενης επιχειρησιακής εμβέλειας του Ιράν.

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη διαθέτει πλέον δυνατότητα να πλήξει στόχους βαθιά στην Ευρώπη, αναφέροντας ότι "εξαπέλυσαν επίθεση ήδη κατά μιας ευρωπαϊής χώρας της Κύπρου», ενώ προειδοποίησε ότι «βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους».

Επιπλέον, κατηγόρησε το ιρανικό καθεστώς ότι επιχειρεί να εκβιάσει τη διεθνή κοινότητα, μέσω των Στενών του Ορμούζ, απειλώντας τη σταθερότητα των παγκόσμιων ενεργειακών ροών.

Καταλήγοντας, ο ισραηλινός ηγέτης τόνισε ότι η χώρα του και οι Ηνωμένες Πολιτείες δρουν από κοινού για την ασφάλεια "όλου του κόσμου» και κάλεσε περισσότερες χώρες να συμμετάσχουν ενεργά, λέγοντας ότι το κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ αφορά τη συνολική ασφάλεια της διεθνούς κοινότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ