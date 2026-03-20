Η ιρανική δημόσια τηλεόραση ανακοίνωσε επίσημα το πρωί της Παρασκευής ότι ο στρατηγός Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε σε επιδρομή.

Σύμφωνα με πηγές από την αντιπολίτευση και ορισμένα διεθνή μέσα (όπως το Iran International), ο στρατηγός Ναϊνί σκοτώθηκε σε ένα από τα κύματα αεροπορικών επιθέσεων που έπληξαν στρατηγικά κέντρα διοίκησης στην Τεχεράνη και την περιοχή του Καράτζ τις προηγούμενες ημέρες.

Ο θάνατός του είναι το τελευταίο χτύπημα σε μια «μαύρη εβδομάδα» για την ηγεσία του Ιράν. Μόλις την Τρίτη 17 Μαρτίου, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Αλί Λαριτζανί (Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας) και του Γκουλάμ Ρεζά Σολεϊμανί (αρχηγού της πολιτοφυλακής Μπασίτζ).

Ως εκπρόσωπος του IRGC, ο Ναϊνί δεν ήταν μόνο η «φωνή» των Φρουρών, αλλά και ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες του ψυχολογικού πολέμου και της προπαγάνδας του καθεστώτος.

Ο Ναϊνί ήταν εξαιρετικά δραστήριος μέχρι και πριν από 3 ημέρες, όταν απειλούσε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ με μια «enemy-burning Wednesday» (Τετάρτη που θα κάψει τον εχθρό), αναφερόμενος στη γιορτή Charshanbeh Suri (Τσαρσανμπέ Σουρί), γνωστή και ως η «Γιορτή της Φωτιάς».

Πηγή: skai.gr