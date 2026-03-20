Ερωτηθείς σχετικά με τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια που φέρεται να ζήτησε το αμερικανικό Πεντάγωνο για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, ο αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ απάντησε χθες Πέμπτη «χρειάζονται χρήματα για να σκοτώνεις του κακούς».

Το κόστος του πολέμου που διεξάγουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή δεν είναι γνωστό δημόσια.

Πάντως είναι σίγουρο πως είναι πολύ υψηλό. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο οικονομικός ελεγκτής του Πενταγώνου αποκάλυψε στο Κογκρέσο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης μελών του ότι μόνο οι πρώτες έξι ημέρες των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων είχαν κόστος 11,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Αν λάβουμε υπόψη τις ποσότητες των πυρομαχικών και των πυραύλων αναχαίτισης που χρησιμοποιούνται, τον αριθμό των αποστολών αεροσκαφών, των καυσίμων που καταναλώνονται και το κόστος χρήσης των αεροναυτικών ομάδων κρούσης, ο λογαριασμός θα είναι πολύ υψηλός», σχολίασε ο Ντάνιελ Σνάιντερμαν, αναλυτής για ζητήματα διεθνούς πολιτικής στο Penn της Ουάσιγκτον.

Η διεξαγωγή πολέμων «κοστίζει πολύ ακριβά»: από τους «πυραύλους κρουζ» ως «τους πυραύλους αναχαίτισης και τις συστοιχίες THAAD», τις «βόμβες και τους πυραύλους που βάλλονται από αεροσκάφη» και «τα καύσιμα και την απαραίτητη συντήρηση για να λειτουργούν αυτά τα αεροσκάφη και τα αεροπλανοφόρα από τα οποία απονηώνονται». Χωρίς να λογαριάζονται «τα εξειδικευμένα εργατικά χέρια» που απαιτούνται για όλα αυτά, σύμφωνα με τον Ντάνιελ Σνάιντερμαν.

Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα είναι «ανάμεσα στις πιο δαπανηρές επεμβάσεις που έκαναν ποτέ οι ΗΠΑ».

Ο Πιτ Χέγκσεθ είπε χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι το Πεντάγωνο θα «επιστρέψει στο Κογκρέσο» για να εξασφαλίσει «επαρκή χρηματοδότηση», πιθανόν ακόμη υψηλότερη.

Όσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου πως πρόκειται για «μικρό τίμημα» για να εξασφαλιστεί ότι «θα παραμείνουμε στην κορυφή».

Προχθές Τετάρτη η Washington Post ανέφερε ότι το αμερικανικό Πεντάγωνο ζήτησε, μέσω Λευκού Οίκου, να εγκριθεί από το Κογκρέσο κονδύλι που ξεπερνά τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ