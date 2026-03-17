Τη δυνατότητα της Ουκρανίας να συμβάλει ενεργά στην άμυνα της Κύπρου ανέδειξε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντομίρ Ζελένσκι, προτείνοντας την ανάπτυξη ουκρανικών ομάδων αναχαίτισης σε βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο, σε περίπτωση μαζικής επίθεσης με drones.

Μιλώντας ενώπιον του βρετανικού κοινοβουλίου, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η απειλή από μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυξάνεται ραγδαία και προειδοποίησε πως παρόμοια σενάρια ενδέχεται σύντομα να επηρεάσουν το σύνολο της Ευρώπης.



Όπως ανέφερε, η Ουκρανία είναι σε θέση να αναπτύξει ομάδες αναχαίτισης, να εγκαταστήσει ραντάρ και ακουστικά συστήματα επιτήρησης και να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα άμυνας στην Κύπρο. Τόνισε μάλιστα ότι, σε περίπτωση μαζικής επίθεσης από το Ιράν, αντίστοιχης με εκείνες που έχει δεχθεί η Ουκρανία από τη Ρωσία, το Κίεβο θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στην προστασία των βάσεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στον αυξανόμενο ρόλο των drones στο σύγχρονο πεδίο μάχης, επισημαίνοντας ότι πλέον δεν εκτοξεύονται μόνο από την ξηρά, αλλά και από πλοία στη θάλασσα, καθιστώντας τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας πιο συχνές και πιο δύσκολα ανιχνεύσιμες.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, σημειώνοντας ότι η παρουσία δεξαμενόπλοιων σε ευρωπαϊκά ύδατα δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους, καθώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πλατφόρμες εκτόξευσης drones.



Παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία δεν διαθέτει ισχυρό ναυτικό όπως άλλες δυτικές δυνάμεις, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η χώρα του κατάφερε να απωθήσει τον ρωσικό στόλο, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, κυρίως θαλάσσια drones. Όπως ανέφερε, η συνεχής εξέλιξη αυτών των συστημάτων έχει αφήσει τη Ρωσία χωρίς αποτελεσματικά μέσα αντιμετώπισης, ενώ η Ουκρανία πέρασε από απλά drones-καμικάζι σε πιο προηγμένα συστήματα, ακόμη και με δυνατότητα κατάρριψης ελικοπτέρων.

Στην ίδια παρέμβαση, ο Ζελένσκι υπογράμμισε τη σημασία της κοινής άμυνας και της τεχνολογικής συνεργασίας για την ασφάλεια της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία μπορεί να συμβάλει και στην αντιμετώπιση ιρανικών drones τύπου Shahed drones, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλες περιοχές, υπό την προϋπόθεση ενίσχυσης της συνεργασίας και των επενδύσεων.