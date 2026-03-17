Το δικαίωμα της Κύπρου να διεκδικήσει αλλαγή καθεστώτος των Βρετανικών Βάσεων υπογράμμισε ο Τέως Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης στο podcast Τσουρούλλης Uncensored.

«Πρέπει να έχουμε το θάρρος και έπρεπε να το είχαμε εδώ και πολλές δεκαετίες να εγείρουμε αυτό το θέμα» ανέφερε ο κ. Κληρίδης.

Έκανε αναφορά στο νησιώτικο κράτος στον Ινδικό ωκεανό, το Μαυρίκιο, το οποίο είχε Βρετανικές Βάσεις υπό την κυριαρχία του ΗΒ. Η χώρα απευθύνθηκε το 2018 στα Ηνωμένα Έθνη, όπου έπειτα από παραπομπή του θέματος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η Μεγάλη Βρετανία αναγκάστηκε να καθίσει σε διαπραγματεύσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την αλλαγή του καθεστώτος των βάσεων, επιστρέφοντας την κυριαρχία στον Μαυρίκιο.

Αναφέρθηκε, ακόμα, στους λόγους που προβλήθηκαν σε διάφορες περιπτώσεις για τη μη προώθηση του θέματος.

Ο Κώστας Κληρίδης αναφέρθηκε και στο θέμα της κυριαρχίας των βάσεων, που προκύπτει από τη συνθήκη εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παραδέχτηκε πως οι βάσεις μπορεί να λειτουργήσουν τόσο ως ασπίδα ασφάλειας αλλά και ως γεωπολιτική ευαλωτότητα τονίζοντας πως σημασία έχει λόγο η Κυπριακή Δημοκρατία στο τι γίνεται στο έδαφος της.