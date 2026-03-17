Ο γιος του ανώτατου συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, φέρεται να σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που είχε ως στόχο τον ίδιο τον αξιωματούχο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Iran International. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την Τεχεράνη για τον θάνατο του Λαριντζανί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο γιος του φερόταν να διατηρεί ρόλο συνδεδεμένο με την παραστρατιωτική οργάνωση Basij, ενώ λειτουργούσε και ως στενός συνεργάτης του πατέρα του σε ζητήματα ασφάλειας. Η ακριβής του θέση και το εύρος των αρμοδιοτήτων του δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Στο ίδιο πλήγμα φέρεται να σκοτώθηκε και ο Αλί Μπατένι, αναπληρωτής του Λαριτζανί στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι επρόκειτο για στοχευμένη επιχείρηση υψηλού επιπέδου.

Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας στο Iran International, υποστήριξε ότι η επιχείρηση βασίστηκε σε πρόσφατες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από κατοίκους της Τεχεράνης, οι οποίοι φέρεται να υπέδειξαν κρίσιμες τοποθεσίες και κινήσεις στελεχών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υπηρεσίες πληροφοριών συνεχίζουν να λαμβάνουν στοιχεία που διευκολύνουν τον εντοπισμό σημείων ελέγχου της Basij και των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ακόμη ότι ο Λαριτζανί είχε εντείνει τις δημόσιες εμφανίσεις του τις τελευταίες ημέρες — μεταξύ άλλων σε εκδηλώσεις και μέσα ενημέρωσης — γεγονός που, κατά τον ισραηλινό ισχυρισμό, συνέβαλε στον εντοπισμό του.

Οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ ιρανικές αρχές δεν έχουν προβεί σε επίσημη τοποθέτηση για τα περιστατικά.



Πηγή: ΚΥΠΕ