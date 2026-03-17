Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνέχισε να χλευάζει τις θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τον θάνατό του σε ένα νέο βίντεο με τον πρέσβη των ΗΠΑ Μάικ Χάκαμπι.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να έρθω για να βεβαιωθώ ότι είσαι καλά», λέει ο Χάκαμπι γελώντας, καθώς οι δύο περπατούν μέσα στο γραφείο του Νετανιάχου.

«Ναι, Μάικ, είμαι ζωντανός», απαντά ο Νετανιάχου.

Ο Τραμπ ήθελε να βεβαιωθεί, συνεχίζει ο Χάκαμπι, «επειδή εσείς οι δύο τα πάτε πολύ καλά».

«Κάνουμε χειραψία με πέντε δάχτυλα σε κάθε χέρι», προσθέτει ο Νετανιάχου, αναφερόμενος σε ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που κυκλοφορύσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα οποία έδειχναν τον Ισρηαίνό πρωθυπουργό με πάνω από πέντε δάχτυλα στα χέρια του.





Crossing names off the list is good - doing it shoulder to shoulder with our American friends is even better.



Good to see Ambassador @GovMikeHuckabee. Always a pleasure.



🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/FZrZN03IZI — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 17, 2026

Ο Νετανιάχου στη συνέχεια βγάζει μια κάρτα που, όπως λέει, περιέχει τη λίστα των ανώτερων Ιρανών ηγετών που έχει βάλει στο στόχαστρο το Ισραήλ. «Σήμερα διέγραψα δύο ονόματα από την κάρτα», σημειώνει, αναφερόμενος στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι, και στον διοικητή της Μπασίτζ, Γκολάμρεζα Σολεϊμανί, οι οποίοι σκοτώθηκαν χθες το βράδυ.

«Αυτό που κάνουν ο πρόεδρος και οι αμερικανικές δυνάμεις είναι απίστευτο», δηλώνει ο Νετανιάχου, «και είμαστε πολύ περήφανοι που στεκόμαστε δίπλα-δίπλα μαζί τους, για να ξεφορτωθούμε αυτούς τους τρελούς που θέλουν να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα και τα μέσα για να τα ρίξουν σε κάθε αμερικανική πόλη, αφού πρώτα εξαφανίσουν το Ισραήλ».

«Δεν θα το κάνουν αυτό, θα τους εξοντώσουμε», καταλήγει ο Νετανιάχου.



Πηγή: skai.gr