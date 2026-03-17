Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθάρρυναν τη Συρία να εξετάσει την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων στον ανατολικό Λίβανο, ώστε να βοηθήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, όμως η Δαμασκός διστάζει να αναλάβει μια τέτοια αποστολή, καθώς φοβάται ότι θα εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και θα αναζωπυρώσει τις διαθρησκευτικές εντάσεις, ανέφεραν πέντε πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του πρακτορείου, η ιδέα αυτή συζητήθηκε για πρώτη φορά μεταξύ Αμερικανών και Σύρων αξιωματούχων πέρυσι, όπως ανέφεραν δύο Σύροι και δύο άλλες πηγές που έχουν γνώση των συνομιλιών. Όλες οι πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν. Αμερικανοί αξιωματούχοι πρότειναν ξανά αυτήν την ιδέα περίπου την περίοδο που ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Οι δύο Σύροι αξιωματούχοι είπαν ότι το αίτημα της Ουάσινγκτον υποβλήθηκε λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Μια πηγή δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών είπε ότι το θέμα τέθηκε αφότου ξέσπασε ο πόλεμος.

Το Reuters μίλησε με δέκα πηγές: έξι Σύρους αξιωματούχους και συμβούλους της κυβέρνησης, δύο Δυτικούς διπλωμάτες, έναν Ευρωπαίο αξιωματούχο και ένα στέλεχος υπηρεσίας πληροφοριών της Δύσης. Όλοι είπαν ότι η σουνιτική, ισλαμιστική κυβέρνηση της Συρίας εξέταζε με επιφύλαξη μια διασυνοριακή επιχείρηση, αλλά παραμένει διστακτική.

Η προτροπή των ΗΠΑ στη Συρία για μια επιχείρηση στον ανατολικό Λίβανο και οι δισταγμοί της Δαμασκού δεν είχαν αναφερθεί μέχρι τώρα.

Ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να σχολιάσει «ιδιωτικές διπλωματικές επικοινωνίες» και παρέμψε στις κυβερνήσεις της Συρίας και του Λιβάνου για δηλώσεις.

Παρά την ιστορική εχθρότητα απέναντι στη Χεζμπολάχ και την Τεχεράνη – και οι δύο στήριξαν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ στον εμφύλιο πόλεμο του 2011-24 – ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα κινείται πολύ προσεκτικά αφότου ξεκίνησαν οι αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Μια πηγή, ένας υψηλόβαθμος Σύρος αξιωματούχος, είπε ότι η Δαμασκός και οι Άραβες σύμμαχοί της συμφώνησαν ότι η Συρία θα πρέπει να μείνει εκτός του πολέμου και να λάβει μόνο αμυντικά μέτρα. Η Συρία έχει αναπτύξει πυραύλους και χιλιάδες στρατιώτες στα σύνορα με τον Λίβανο από τις αρχές Φεβρουαρίου, χαρακτηρίζοντας «αμυντική» την ανάπτυξη αυτήν.

Τα υπουργεία Εξωτερικών και Πληροφοριών της Συρίας δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για κάποιο σχόλιιο.

Η προεδρία του Λιβάνου, που ρωτήθηκε για το θέμα, ανέφερε ότι δεν έχει κάποια «ένδειξη ή ενημέρωση» από τις ΗΠΑ, τη Δύση, τις αραβικές χώρες ή τη Συρία ότι η Ουάσινγκτον και η Δαμασκός συζητούν μια ενδεχόμενη διασυνοριακή επιχείρηση. Υπενθύμισε ότι ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν μίλησε με τον Σάρα και με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και σε αυτήν την τριμερή επικοινωνία ο Σύρος ηγέτης είπε ότι η Δαμασκός σέβεται την εθνική κυριαρχία του Λιβάνου και δεν σχεδιάζει να παρέμβει. Πρόσθεσε επίσης ότι ουδέποτε συζητήθηκε το θέμα της Χεζμπολάχ με τη Δαμασκό.

Ο στρατός του Λιβάνου είπε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με τη Συρία παραμένουν ανοιχτοί «στο πλαίσιο της αντιμετώπισης μεθοριακών ζητημάτων και κοινών προκλήσεων για την ασφάλεια» με στόχο να περιοριστούν οι εντάσεις ή τα επεισόδια και να διαφυλαχθεί η σταθερότητα στα σύνορα.

Ο Σάρα έχει δηλώσει ότι στηρίζει τις προσπάθειες του Λιβανέζου προέδρου Αούν για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Η Δαμασκός φοβάται μια ιρανική επίθεση

Ο υψηλόβαθμος Σύρος αξιωματούχος είπε ότι η Ουάσινγκτον έδωσε το «πράσινο φως» για μια επιχείρηση στον ανατολικό Λίβανο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ «την κατάλληλη στιγμή». Όμως η Δαμασκός φοβάται ενδεχόμενες πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν καθώς και πιθανές ταραχές στη μειονότητα των σιιτών, που θα απειλούσαν τις προσπάθειες σταθεροποίησης της χώρας.

Δύο Δυτικοί διπλωμάτες επιβεβαίωσαν ότι η Ουάσινγκτον ενέκρινε την ιδέα μιας συριακής επιχείρησης εναντίον της Χεζμπολάχ. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος και η πηγή της δυτικής υπηρεσίας πληροφοριών είπαν ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από τη Συρία να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο εναντίον της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένης και μιας πιθανής εισβολής στον ανατολικό Λίβανο, όμως η συριακή ηγεσία φοβάται ότι έτσι θα πυροδοτούσε εντάσεις.

Ένας Σύρος στρατιωτικός αξιωματούχος είπε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για ενδεχόμενη επιχείρηση εντός του Λιβάνου και το θέμα της παρέμβασης, στην περίπτωση μιας σύρραξης μεταξύ του λιβανέζικου κράτους και της Χεζμπολάχ, παραμένει στο τραπέζι.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ