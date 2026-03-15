Παρά τι φήμες που κυκλοφορούσσαν από φιλο-ιρανικούς λογαριασμούς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ότι ο Βενιαμίν Νετανιάχου δολοφονήθηκε, ο Ισραηλινός Πρόεδρος ανήρτησε βίντεο στο προσωπικό του λογαριασμό στο Χ διαψεύδοντας τα fake news.



Παραγγέλνοντας καφέ σε μια καφετέρια, λέει: «Πεθαίνω για... καφέ», χρησιμοποιώντας μια συνηθισμένη εβραϊκή έκφραση που περίπου σημαίνει ότι αγαπάς κάτι πάρα πολύ.

«Αγαπώ το έθνος μου μέχρι θανάτου», λέει, «και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται».



«Αυτοί λένε ότι είμαι τι; Δείτε, είπε δείχνοντας το χέρι διαψεύδοντας τις θεωρίες συνωμοσίας περί AI avatar και «έξι δαχτύλων».

Παράλληλα σηκώνει και τα δύο του χέρια για να δείξει ότι έχει δέκα δάχτυλα, μετά τις φήμες ότι η τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (AI). Μία από τις ψευδείς αναρτήσεις σε αντιισραηλινούς λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα ισχυριζόταν ότι στο βίντεο της συνέντευξης φαινόταν να έχει έξι δάχτυλα στο ένα χέρι.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι οι Ισραηλινοί μπορούν να βγαίνουν από τα σπίτια τους για λίγο καθαρό αέρα, αλλά πρέπει να παραμένουν κοντά σε καταφύγια.

Υποσχέθηκε ακόμη ότι οι κυβερνητικοί περιορισμοί στις δραστηριότητες θα χαλαρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο.

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

Η ερώτηση του Anadolu



Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε το Σάββατο δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποστήριζαν ότι ο ίδιος δολοφονήθηκε στο πλαίσιο ιρανικών αντιποίνων για τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ανταποκριτής του Anadolu επικοινώνησε με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ζητώντας σχόλιο για τις αυξανόμενες αναφορές στα κοινωνικά δίκτυα ότι «ο Νετανιάχου έχει δολοφονηθεί».

«Πρόκειται για ψευδείς ειδήσεις. Ο πρωθυπουργός είναι καλά», απάντησε το γραφείο του.

Η αρχή της θεωρείας

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν έντονες φήμες ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι νεκρός, σε κώμα ή σοβαρά τραυματισμένος. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που διαδίδονται διαδικτυακά, οι αρχές φέρονται να χρησιμοποιούν ένα avatar δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη για να εμφανίζεται δημόσια.

Οι υποστηρικτές της θεωρίας επικαλούνται ένα χαμηλής ανάλυσης βίντεο, στο οποίο το χέρι του Νετανιάχου φαίνεται παραμορφωμένο, σαν να έχει έξι δάχτυλα , ενώ το δέρμα του εμφανίζεται υπερβολικά λείο και το φόντο αφύσικα επίπεδο, στοιχεία που θεωρούν ενδείξεις ψηφιακής δημιουργίας.