Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε το Σάββατο δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποστήριζαν ότι ο ίδιος δολοφονήθηκε στο πλαίσιο ιρανικών αντιποίνων για τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ανταποκριτής του Anadolu επικοινώνησε με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ζητώντας σχόλιο για τις αυξανόμενες αναφορές στα κοινωνικά δίκτυα ότι «ο Νετανιάχου έχει δολοφονηθεί».

«Πρόκειται για ψευδείς ειδήσεις. Ο πρωθυπουργός είναι καλά», απάντησε το γραφείο του.





The Israeli Prime Minister’s Office denies to Anadolu claims circulating on social media that Prime Minister Benjamin Netanyahu was killed in an Iranian retaliatory attack



Rumors spread after a video from Netanyahu’s March 13 virtual press conference circulated online, with some… pic.twitter.com/PzYo04KDx5 — Anadolu English (@anadoluagency) March 14, 2026

Tο γραφείο Νετανιάχου διέψευσε παρόμοιες φήμες και τις προηγούμενες μέρες







Η αρχή της θεωρείας



Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν έντονες φήμες ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι νεκρός, σε κώμα ή σοβαρά τραυματισμένος. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που διαδίδονται διαδικτυακά, οι αρχές φέρονται να χρησιμοποιούν ένα avatar δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη για να εμφανίζεται δημόσια.

Οι υποστηρικτές της θεωρίας επικαλούνται ένα χαμηλής ανάλυσης βίντεο, στο οποίο το χέρι του Νετανιάχου φαίνεται παραμορφωμένο, σαν να έχει έξι δάχτυλα , ενώ το δέρμα του εμφανίζεται υπερβολικά λείο και το φόντο αφύσικα επίπεδο, στοιχεία που θεωρούν ενδείξεις ψηφιακής δημιουργίας.





NETANYAHU HAS A MESSAGE:



The "I'm Dead" video is fake, don't believe it.



Israel created an AI video to cover up Netanyahu's death.



Watch out for the fingers! pic.twitter.com/rggWQW3zIS — 🇹🇷Dursunusta Kemalist (@Dursunusta101) March 13, 2026

Παρότι δεν υπάρχει επιβεβαίωση για αυτούς τους ισχυρισμούς, η ευρεία διάδοσή τους αντικατοπτρίζει το κλίμα δυσπιστίας και την ταχύτητα με την οποία εξαπλώνονται θεωρίες και παραπληροφόρηση στα κοινωνικά δίκτυα.