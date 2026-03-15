Χερσαίες μονάδες του στρατού του Ισραήλ σκότωσαν δεκάδες μαχητές της Χεζμπολά σε μάχες στον νότιο Λίβανο, ανέφερε χθες το ισραηλινό γενικό επιτελείο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, καταστράφηκαν επίσης υποδομές, «συμπεριλαμβανομένων αποθήκης όπλων, κέντρου διοίκησης και θέσεων παρατήρησης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολά».

Διεξάγονται χερσαίες επιχειρήσεις από την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή της Ραμπ ελ Θαλαθίν, δυτικά των κατεχομένων υψιπέδων του Γκολάν, με σκοπό να καταστραφούν εγκαταστάσεις της Χεζμπολά και να διωχτούν από την περιοχή οι μαχητές του λιβανικού κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Times of Israel.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι η «βόρεια διοίκηση» θα ενισχυθεί περαιτέρω την ερχόμενη εβδομάδα με την ανάπτυξη της λεγόμενης ταξιαρχίας Γκολάνι.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει σκοπό να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του νοτίου Λιβάνου που βρίσκεται νότια του ποταμού Λιτάνι, για να «διαλύσει τις στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολά».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε χθες για ακόμη μια φορά να τερματιστούν οι εχθροπραξίες.



Διαβάστε επίσης: LIVE:Το Ιράν έτοιμο για εκεχειρία-Επιθέσεις στο Χαργκ «για πλάκα» λέει ο Τραμπ





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ