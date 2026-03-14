Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε το Σάββατο ότι «δεν υπάρχει γαλλικό σχέδιο» για τον τερματισμό των συγκρούσεων στο Λίβανο μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ.

«Η Γαλλία έχει υποστηρίξει τη διαθεσιμότητα των λιβανικών αρχών για άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ και έχει προσφερθεί να τις διευκολύνει», ανέφερε ανακοίνωση του υπουργείου που αποστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο..

«Ωστόσο, εναπόκειται στα μέρη, και μόνο στα μέρη, να καθορίσουν την ατζέντα αυτών των συνομιλιών», πρόσθεσε.



Πηγή: ertnews.gr