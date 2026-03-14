Η γαλλική κυβέρνηση έχει συντάξει μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, η οποία θα απαιτούσε από τη λιβανική κυβέρνηση να προβεί στο άνευ προηγουμένου βήμα της αναγνώρισης του Ισραήλ, όπως ανέφεραν στοAxios τρεις πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες. Ισραήλ και ΗΠΑ εξετάζουν την πρόταση.

Το γαλλικό πλαίσιο θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκλιμάκωση του πολέμου, να αποτρέψει μια παρατεταμένη ισραηλινή κατοχή του νότιου Λιβάνου, να εντείνει τη διεθνή πίεση για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και να ανοίξει το δρόμο για μια ιστορική ειρηνευτική συμφωνία.

Η λιβανική κυβέρνηση έχει αποδεχτεί το σχέδιο ως βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες, ανησυχώντας ότι ο νέος πόλεμος – που πυροδοτήθηκε από τις επιθέσεις με ρουκέτες της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ – θα μπορούσε να καταστρέψει τη χώρα.

Το Ισραήλ σχεδιάζει να επεκτείνει σημαντικά τη χερσαία επιχείρησή του στο Λίβανο, με στόχο να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι και να διαλύσει τη στρατιωτική υποδομή της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με ισραηλινούς και αμερικανούς αξιωματούχους.

Αυτή θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη ισραηλινή χερσαία εισβολή στο Λίβανο από το 2006, σύροντας τη χώρα στο επίκεντρο του κλιμακούμενου πολέμου με το Ιράν.

«Θα κάνουμε ό,τι κάναμε στη Γάζα», δήλωσε ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος, αναφερόμενος στην ισοπέδωση κτηρίων που, σύμφωνα με το Ισραήλ, χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ για την αποθήκευση όπλων και την εκτόξευση επιθέσεων.





Πίσω από τα παρασκήνια



Σύμφωνα με τη γαλλική πρόταση, το Ισραήλ και ο Λίβανος θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις – με την υποστήριξη των ΗΠΑ και της Γαλλίας – για μια «πολιτική διακήρυξη» που θα συμφωνηθεί εντός ενός μήνα.

Οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν σε επίπεδο ανώτερων διπλωματών, προτού περάσουν στα χέρια ανώτερων πολιτικών ηγετών. Γάλλοι αξιωματούχοι επιθυμούν οι συνομιλίες να πραγματοποιηθούν στο Παρίσι, ανέφεραν οι πηγές.

Οι πηγές αναφέρουν ότι η προτεινόμενη δήλωση θα περιλαμβάνει την αρχική αναγνώριση του Ισραήλ από τον Λίβανο και τη δέσμευση της λιβανικής κυβέρνησης να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ισραήλ.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα επιβεβαιώσουν επίσης τη δέσμευσή τους στην Απόφαση 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία έθεσε τέλος στον πόλεμο του 2006, καθώς και στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του 2024.

Η λιβανική κυβέρνηση θα δεσμευτεί να αποτρέψει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από το έδαφός της και να εφαρμόσει το δικό της σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την απαγόρευση της στρατιωτικής της δραστηριότητας.

Τι προβλέπει η γαλλική πρόταση



Η γαλλική πρόταση προβλέπει την αναδιάταξη των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων νότια του ποταμού Λιτάνι. Παράλληλα, το Ισραήλ θα αποσυρθεί εντός ενός μήνα από τα εδάφη που κατέλαβε από την έναρξη του τρέχοντος πολέμου, σύμφωνα με τις πηγές.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα δεσμευτούν να χρησιμοποιούν τον μηχανισμό παρακολούθησης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση παραβιάσεων της εκεχειρίας και άμεσων απειλών.

Οι ειρηνευτικές δυνάμεις της UNIFIL θα επαληθεύουν τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ νότια του ποταμού Λιτάνι, ενώ μια συμμαχία χωρών με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα επιβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ στον υπόλοιπο Λίβανο.

Η πρόταση προβλέπει ότι ο Λίβανος θα δηλώσει ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη συμφωνία μη επιθετικότητας με το Ισραήλ.

Μια τέτοια συμφωνία θα υπογραφεί εντός δύο μηνών και θα θέσει τέλος στην επίσημη κατάσταση πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, η οποία διαρκεί από την ίδρυση του Ισραήλ το 1948, σύμφωνα με τις πηγές.

Η συμφωνία θα δεσμεύει το Ισραήλ και τον Λίβανο να επιλύουν τις διαφορές τους ειρηνικά και να θεσπίσουν ρυθμίσεις ασφαλείας.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας μη επιθετικότητας, το Ισραήλ θα αποσυρθεί από πέντε θέσεις στο νότιο Λίβανο που ελέγχουν οι δυνάμεις του IDF από τον Νοέμβριο του 2024.

Η τελική φάση του γαλλικού σχεδίου προβλέπει την οριοθέτηση των συνόρων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου – και μεταξύ Λιβάνου και Συρίας – έως τα τέλη του 2026.

Ένας εκπρόσωπος του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.



