Την κατάληψη των Στενών του Ορμούζ με τη βοήθεια των συμμάχων προανήγγειλε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που το Ιράν εξαπολύει μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων στο Ισραήλ και χώρες του Περσικού Κολπου

«Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα καταλάβουμε το Στενό του Ορμούζ», αναφέρει σε ανάρτησή ο προεδρος των ΗΠΑ ισχυριζόμενος ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να διατηρήσουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.





Λέει ότι «ελπίζει» το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα να βρίσκονται μεταξύ αυτών.

Την ίδια ώρα, το Ιράν φαίνεται ότι περνάει στην αντεπίθεση καθώς εξαπολύει μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων προς το Ισραήλ, αλλά και τις χωρες του Κόλπου.

Στο στόχαστρο της Τεχεράνης μπήκε το λιμάνι της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με θραύσματα drone να προκαλούν μεγάλη πυρκαγιά μετά την αναχαίτιση ενός drone, ενώ στην ίδια περιοχή πλήγμα σημειώθηκε και σε πετρελαϊκή εγκατάσταση.

Στη συνέχεια, το Ιράν πραγματοποίησε «διαδοχικά κύματα» επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε δύο στρατιωτικές βάσεις, την αλ-Ντάφρα στο Άμπου Ντάμπι και Σεΐχ Ισά στο Μπαχρέιν.

Οι στόχοι περιλαμβάνουν συστήματα ραντάρ Patriot, αεροσκάφη και δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αεροσκαφών.



