Το Ιράν επέτρεψε σε ορισμένα ινδικά πλοία να πλεύσουν μέσω του Στενού του Ορμούζ, δήλωσε το Σάββατο ο πρέσβης της Τεχεράνης στην Ινδία Μοχάμεντ Φαθαλί, επιβεβαιώνοντας μια σπάνια εξαίρεση στον αποκλεισμό που έχει διαταράξει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Ο Φαθαλί δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό των πλοίων στα οποία έχει παρασχεθεί ασφαλής διέλευση.
Μιλούσε στο συνέδριο του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού India Today στο Νέο Δελχί. Από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν μια εκστρατεία βομβαρδισμού κατά του Ιράν, η Τεχεράνη έχει σε μεγάλο βαθμό σταματήσει την κυκλοφορία μέσω του στενού, το οποίο διασχίζει τις ακτές της και μέσω του οποίου παρέχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης.
Διαβάστε επίσης: LIVE: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή-Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη νήσο Χαργκ
Πηγή: ΕΡΤ