Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο σπουδαίος φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Γιούργκεν Χάμπερμας, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που επικαλείται τον εκδότη του.



Ο Γιούργκεν Χάμπερμας, ένας από τους πιο επιδραστικούς φιλοσόφους του 20ού και 21ου αιώνα, ανέπτυξε τη θεωρία της δημόσιας σφαίρας και της επικοινωνιακής δράσης, επηρεάζοντας το πεδίο της κοινωνιολογίας, της πολιτικής θεωρίας και της φιλοσοφίας. Μέσω του έργου του, προσδιόρισε νέες προσεγγίσεις για τη δημοκρατία και τον διάλογο στην κοινωνία.





#BREAKING German philosopher and sociologist Jürgen Habermas has died at the age of 96, his publisher says pic.twitter.com/1g2LTj4hLU — dpa news agency (@dpa_intl) March 14, 2026

Η κληρονομιά του

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας υπήρξε από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της σύγχρονης φιλοσοφίας και κοινωνιολογίας. Η σκέψη του γύρω από τη δημόσια σφαίρα, την επικοινωνιακή δράση και την κοινωνική δικαιοσύνη έχει επηρεάσει όχι μόνο τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και την πολιτική σκέψη και τις σύγχρονες κοινωνικές πρακτικές.

Η πρότασή του για την ενίσχυση του διαλόγου και της συμμετοχής στην πολιτική ζωή παραμένει επίκαιρη και ουσιώδης για τις σύγχρονες δημοκρατίες.

Μέσα από το έργο του, μας κάλεσε -και μας καλεί διαχρονικά, ακόμα και μετά τον θάνατό του- να επανεξετάσουμε τη λειτουργία της επικοινωνίας στην κοινωνία μας και να προχωρήσουμε σε ένα μέλλον που βασίζεται στην κοινή κατανόηση, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία.





Πηγή: Πρώτο Θέμα



