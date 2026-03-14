Σε μια κινηματογραφική επιχείρηση που σηματοδοτεί τη νέα εποχή στις σχέσεις ΗΠΑ και Λατινικής Αμερικής, ο Σεμπαστιάν Μαρσέτ, ο πλέον καταζητούμενος Ουρουγουανός βαρόνος των ναρκωτικών, συνελήφθη στη Βολιβία και παραδόθηκε άμεσα στους πράκτορες της DEA. Ο 34χρονος Μαρσέτ εντοπίστηκε σε πολυτελή γειτονιά της Σάντα Κρουζ, την οικονομική πρωτεύουσα της Βολιβίας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που κινητοποίησε εκατοντάδες αστυνομικούς. Λίγο μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στο αεροδρόμιο όπου επιβιβάστηκε σε αμερικανικό αεροσκάφος, δυνάμει δικαστικής εντολής από το σύστημα δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η σύλληψη αυτή έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την προσχώρηση της Βολιβίας και άλλων 16 χωρών στη στρατιωτική συμμαχία «Shield of the Americas», την οποία εγκαινίασε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την πάταξη των καρτέλ. Ο νέος κεντροδεξιός Πρόεδρος της Βολιβίας, Ροντρίγκο Πας, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τερματίζοντας δύο δεκαετίες σοσιαλιστικής διακυβέρνησης, ευχαρίστησε τη διεθνή κοινότητα για τη συνεργασία, επισφραγίζοντας τη στροφή της Βολιβίας προς την Ουάσινγκτον.

Ο Μαρσέτ, γνωστός για το πάθος του για το ποδόσφαιρο, είχε αναπτύξει μια ιδιότυπη μέθοδο ξεπλύματος χρήματος, καθώς αγόραζε και χρηματοδοτούσε ποδοσφαιρικές ομάδες σε Λατινική Αμερική και Ευρώπη, ενώ συχνά επέβαλε τον εαυτό του στη βασική ενδεκάδα φορώντας το νούμερο 10. Κατηγορείται για τη διακίνηση περισσότερων από 16 τόνων κοκαΐνης προς την Ευρώπη και είχε επικηρυχθεί από τις ΗΠΑ με 2 εκατομμύρια δολάρια. Στις επικοινωνίες του, που αποκαλύφθηκαν από την έρευνα στην Παραγουάη, φέρεται να ζητούσε συμβουλές για το πώς να «εξαφανίζει» τα πτώματα των εχθρών του, ενώ σημάδευε τα πακέτα των ναρκωτικών με την επωνυμία «The King of the South».

Παρά τη σύλληψή του, η υπόθεση αναδεικνύει το βάθος της διαφθοράς στην περιοχή, καθώς ο αρχηγός της βολιβιανής αστυνομίας, Μίρκο Σοκόλ, άφησε αιχμές για αστυνομικούς που συνεργάζονταν με τον Μαρσέτ, προαναγγέλλοντας νέες συλλήψεις. Η πτώση του Μαρσέτ αποτελεί το δεύτερο μεγάλο πλήγμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος τον τελευταίο μήνα, μετά την εξόντωση του «El Mencho» (Νεμέσιο Οσεγκέρα) στο Μεξικό, επιβεβαιώνοντας την κλιμάκωση του πολέμου κατά των ναρκωτικών στην ήπειρο.

Πηγή: ΑΠΕ