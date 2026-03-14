Καμιά πετρελαϊκή υποδομή δεν υπέστη ζημιά στο στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ, μείζονα κόμβο της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας στον Κόλπο, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων FARS, μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών στόχων εκεί που κατά τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «αφανίστηκαν εντελώς».

Στην αεροπορική επιδρομή αυτή ακούστηκαν 15 εκρήξεις, αλλά «καμιά πετρελαϊκή υποδομή δεν υπέστη ζημιά», ανέφερε το FARS, επικαλούμενο «πηγές στο πεδίο», τις οποίες δεν κατονόμασε.

Πάντα κατά τις πληροφορίες του πρακτορείου, «ο εχθρός προσπάθησε να πλήξει άμυνες του στρατού, τη ναυτική βάση Τζοσάν, τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου και το υπόστεγο ελικοπτέρων της Continental Shelf Oil Company».

Διαβάστε επίσης: Το «μικροσκοπικό» νησί Χαργκ του Ιράν και η στρατηγική του σημασία

Νησί με αραιή βλάστηση κάπου 30 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, το Χαργκ φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πετρελαιοεξαγωγικό τερματικό σταθμό του Ιράν: μέσω αυτού εξάγεται περί το 90% του ιρανικού αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan.

Χθες βράδυ ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε μέσω Truth Social ότι καταστράφηκαν «όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι» σε βομβαρδισμό στο νησί κι απείλησε πως θα μπουν στο στόχαστρο οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί αν το Ιράν συνεχίσει να εμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο στενό του Χορμούζ.

«Όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή που ανήκουν εν μέρει ή έχουν συνεργασία με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν αμέσως», θα «γίνουν στάχτες» σε τέτοια περίπτωση, αντέτεινε εκπρόσωπος του κεντρικού γενικού επιτελείου της Χαράμ αλ Ανμπιγιά, το οποίο υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Πηγή: ΑΠΕ