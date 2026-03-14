Επιθέσεις από τις ΗΠΑ δέχθηκε το νησί Χαργκ, το οποίο αποτελεί το κεντρικό σημείο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν και είναι αναμφισβήτητα ο πιο ευαίσθητος οικονομικός στόχος της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε, ωστόσο, ότι οι στρατηγικές υποδομές του παραμένουν ανέπαφες.

Παρόλο που οι ΗΠΑ έχουν πλήξει πάνω από 5.000 στόχους εντός και γύρω από το Ιράν, μέχρι στιγμής έχουν αποφύγει να βομβαρδίσουν τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού - αν και οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σχεδόν 20 δολάρια ανά βαρέλι υψηλότερες, καθώς ουσιαστικά έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούζ για την κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων.

Το Χαργκ: Το «πολύτιμο κόσμημα» της ιρανικής οικονομίας

Το Χαργκ, ένα κοραλλιογενές νησί μήκους 8 χιλιομέτρων στον Περσικό Κόλπο, 30 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, είναι το σημείο όπου καταλήγουν οι αγωγοί από το κέντρο και τα δυτικά της χώρας. Ιδρύθηκε από τον αμερικανικό πετρελαϊκό όμιλο Amoco και καταλήφθηκε από το Ιράν κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1979.

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ακτογραμμής του Ιράν είναι λασπώδες και πολύ ρηχό για πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία πετρελαίου, το Χαργκ βρίσκεται αρκετά κοντά σε βαθιά νερά. Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν τεράστιες προβλήτες φόρτωσης που αναδύονται από την ανατολική ακτή του.

Δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης έχουν υπονοήσει το ενδιαφέρον του Λευκού Οίκου για το νησάκι, ενώ δημοσίευμα του Axios το Σάββατο ανέφερε ότι αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο «κατάληψής του».

Before everyone gets carried away with the bombing of Kharg Island, there are a few things to know:



- It's got a military presence like everything else in Iran. That's what was struck. They'll most likely get replaced ASAP from the mainland.



- It also has 55 crude oil storage… pic.twitter.com/0uajppHA1h — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) March 14, 2026

Τι πρέπει να ξέρουμε για τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού Χαργκ

-Το νησί φιλοξενεί 55 δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου με συνολική χωρητικότητα πάνω από 34 εκατομμύρια βαρέλια.

-Υπερδεξαμενή VLCC ολοκλήρωσε πρόσφατα φόρτωση 2 εκατομμυρίων βαρελιών, ενώ μερικά μικρότερα δεξαμενόπλοια ελλιμενίστηκαν για να φορτωθούν στην ανατολική πλευρά του νησιού.

-Το νησί φορτώνει δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο ασταμάτητα από την έναρξη του πολέμου πριν από δύο εβδομάδες.

-Διαθέτει επίσης θαλάσσια παραγωγή πετρελαίου, η πλειονότητα της οποίας προέρχεται από τις σωληνώσεις του ηπειρωτικού Ιράν, οι οποίες τροφοδοτούν τις δεξαμενές του νησιού.

-Το νησί έχει υπεράκτια παραγωγή πετρελαίου, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου προέρχεται από την ηπειρωτική χώρα μέσω πολλαπλών αγωγών.

-Άρχισε να εξάγει πετρέλαιο για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1960 και κατασκευάστηκε για να παράγει 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε εξαγωγές

-Το Ιράν έφτασε τα 6,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε παραγωγή το 1976. Το νησί αντιπροσώπευε το 96% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν κατά το 2025, δηλαδή 1,538 βαρέλια ημερησίως από τα συνολικά 1,605.

-Το νησί υπήρξε πολλές φορές στόχος επιθέσεων από τον Σαντάμ Χουσεΐν πριν 40 χρόνια καταστρέφοντας αρκετές δεξαμενές αποθήκευσης, ωστόσο το νησί ήταν ακόμα σε θέση να εξάγει πάνω από 1,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα.