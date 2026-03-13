Η Πρεσβεία του Ιράν στην Άγκυρα διέψευσε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι πυρομαχικά ή πύραυλοι από το Ιράν εισήλθαν στον τουρκικό εναέριο χώρο, τονίζοντας ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία εκτόξευση προς την Τουρκία.

Σε ανακοίνωσή της, η ιρανική διπλωματική αποστολή στην Άγκυρα υπογραμμίζει ότι «κανένα βλήμα δεν εκτοξεύθηκε από το Ιράν προς την Τουρκία», απαντώντας σε αναφορές για αναχαίτιση αντικειμένων στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Παράλληλα, το Ιράν δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις τουρκικές αρχές για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού. Όπως αναφέρεται, μετά την πρόσφατη επικοινωνία μεταξύ του Προέδρου του Ιράν Μαζούτ Πεζεσκιάν και του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καθώς και τις διαβουλεύσεις μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, η Τεχεράνη πρότεινε τη δημιουργία κοινής τεχνικής ομάδας για την εξέταση του ζητήματος.

Η ανακοίνωση καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν «σέβεται πλήρως την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της φίλης και γειτονικής χώρας, της Τουρκίας».





بیانیه مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا



در پی انتشار خبرهایی درباره رهگیری مهمات وارد شده به حریم هوایی ترکیه بدین وسیله تاکید می شود؛ هیچ پرتابه ای از ایران به سوی ترکیه شلیک نشده است.

با توجه به گفت‌وگوی اخیر روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و نیز رایزنی… — Iran Embassy in Türkiye (@Iran_in_Turkiye) March 13, 2026

ΥΠΕΞ Ιράν: Αδελφό έθνος η Τουρκία

«Στις ευλογημένες αυτές ημέρες του Ραμαζανιού, οι προσευχές που προσφέρει το αδελφικό τουρκικό έθνος και η αλληλεγγύη που δείχνει η φιλική Δημοκρατία της Τουρκίας για τον λαό του Ιράν αποτελούν μεγάλη πηγή δύναμης και ηθικού για εμάς. Το Ιράν θα συνεχίσει να υπερασπίζεται σταθερά την κυριαρχία του και την ασφάλεια του λαού του», ανέφερε σε ανάρτησή του στα τουρκικά ο Ιρανός ΥΠΕΞ.





Ramazan’ın bu mübarek günlerinde kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti’nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır.



İran, egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir.



. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 13, 2026



Ανησυχία Ερντογάν

Αργότερα ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε για τον κίνδυνο προβοκάτσιων που θα μπορούσαν να σύρουν την Τουρκία σε πόλεμο, με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή μετά τις επιθέσεις στο Ιράν και την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από το ΝΑΤΟ σε τουρκικό έδαφος.

Τόνισε ότι η Άγκυρα εξετάζει τόσο τα εμφανή όσο και τα παρασκηνιακά στοιχεία των εξελίξεων, χωρίς να αποκλείει κανένα ενδεχόμενο.

Παράλληλα κάλεσε σε ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε θρησκευτικές και εθνοτικές προκλήσεις, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα της Τουρκίας είναι να παραμείνει εκτός της σύγκρουσης, ενώ σημείωσε πως η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο που απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία και πιο ενεργή δράση.





Turkish President Erdogan:



We are acting with great caution against traps and provocations aimed at dragging our country into war.



We are focusing not only on the visible side of the events, but also on what is hidden behind the scenes; we are ruling out no possibility and… pic.twitter.com/BPx2KeGTkx — Clash Report (@clashreport) March 13, 2026

Η δήλωση του ΝΑΤΟ



Πάντως η Εκπρόσωπος Τύπου του ΝΑΤΟ σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Την Παρασκευή το πρωί, το ΝΑΤΟ αναχαίτισε ξανά με επιτυχία έναν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς την Τουρκία. Το ΝΑΤΟ παραμένει σε επιφυλακή και στέκεται σταθερά στην υπεράσπιση όλων των Συμμάχων».



