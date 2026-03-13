Την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης απέναντι σε προκλήσεις και προβοκάτσιες υπογράμμισε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογ΄ζν, με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή μετά τις επιθέσεις στο Ιράν αλλά και τους βαλλιστικούς πυραύλους που καταρρίφθηκαν από το NATO σε Τουρκικό έδαφος.

Σε δηλώσεις του, ο Ερντογάν τόνισε ότι η Άγκυρα ενεργεί με «μεγάλη προσοχή» απέναντι σε παγίδες που , όπως ανέφερ, έχουν στόχο να σύρουν την Τουρκία σε πολεμική σύγκρουση.

«Δρούμε με μεγάλη προσοχή απέναντι σε παγίδες και προκλήσεις που αποσκοπούν στο να παρασύρουν τη χώρα μας σε πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.





Turkish President Erdogan:



We are acting with great caution against traps and provocations aimed at dragging our country into war.



Ο Τούρκος Πρόεδρος σημείωσε ότι η Τουρκία δεν εξετάζει μόνο τα φανερά γεγονότα, αλλά και όσα διαδραματίζονται στο παρασκήνιο.

«Εστιάζουμε όχι μόνο στην ορατή πλευρά των εξελίξεων, αλλά και σε όσα κρύβονται πίσω από τα παρασκήνια. Δεν αποκλείουμε καμία πιθανότητα και αναλύουμε τα πάντα μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια», είπε.



Ο Πρόεδρος Ερντογάν, τονίζοντας ότι εκτελούν τις απαραίτητες δραστηριότητες πρόληψης απέναντι σε κάθε είδους απειλή που παραβιάζει τον εναέριο χώρο, δήλωσε: «Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να κρατήσουμε τη χώρα μας μακριά από αυτό το χωνευτήρι φωτιάς».

Παράλληλα, απηύθυνε προειδοποίηση για τον κίνδυνο υποκίνησης θρησκευτικών και εθνοτικών εντάσεων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η ένταση στην περιοχή βρίσκεται σε άνοδο.

«Θέλω να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε σεχταριστικές και εθνοτικές προκλήσεις που επιχειρείται να υποκινηθούν ταυτόχρονα με τις επιθέσεις στο Ιράν», τόνισε.

Κλείνοντας, ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία εισέρχεται σε μια νέα περίοδο που απαιτεί ταχύτερη και πιο ενεργή δράση.

«Μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο στην οποία πρέπει να αυξήσουμε τον ρυθμό μας και να είμαστε πιο ευέλικτοι και πιο προδραστικοί», κατέληξε.