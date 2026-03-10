Ένα πυκνό πέπλο μυστηρίου καλύπτει την τύχη του διοικητή της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Εσμαΐλ Καανί, ο οποίος εξαφανίστηκε από τη δημόσια σφαίρα μετά το πλήγμα που σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026 εναντίον της ιρανικής ηγεσίας.

Η απουσία του από δημόσιες εμφανίσεις έχει πυροδοτήσει έντονη φημολογία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, με σενάρια που κυμαίνονται από σύλληψη για κατασκοπεία έως εκτέλεση ή ακόμη και θεαματική αποστασία στο Ισραήλ.





🔴 Speculation has been growing surrounding the fate of a high-ranking Iranian commander, Esmail Qaani as some unconfirmed reports allege the general has been executed by Iran for spying for Israel pic.twitter.com/u6gcOmEUnJ — FRANCE 24 English (@France24_en) March 9, 2026

Φήμες για κατασκοπεία υπέρ της Μοσάντ

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές που διακινούνται κυρίως στο διαδίκτυο, ο Καανί φέρεται να ήταν πληροφοριοδότης της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ. Ορισμένοι λογαριασμοί ισχυρίζονται ότι δρούσε με την κωδική ονομασία «Agent 47» και ότι φέρεται να συνέβαλε στον συντονισμό ισραηλινών επιθέσεων εναντίον της ιρανικής ηγεσίας.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τέτοιους ισχυρισμούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης –και υποτίθεται ότι δείχνουν τον Καανί να τιμάται στο Ισραήλ– αποδείχθηκε ότι ήταν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης.



Βίντεο από το παρελθόν ως «απόδειξη ζωής»

Την ίδια στιγμή, φιλοϊρανικά κανάλια δημοσίευσαν βίντεο το οποίο παρουσιάστηκε ως απόδειξη ότι ο στρατηγός βρίσκεται ζωντανός στο Ιράν.

Αναλύσεις του οπτικού υλικού δείχνουν ότι πρόκειται για αρχειακό βίντεο από το 2025, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν μετά τον λεγόμενο «πόλεμο των 12 ημερών». Η χρήση παλαιού υλικού σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας θεωρείται γνωστή τακτική στον πόλεμο πληροφοριών.

Τι λένε ιρανικοί κύκλοι ασφαλείας

Ανεπίσημες πηγές από ιρανικούς κύκλους ασφαλείας απορρίπτουν τις κατηγορίες περί κατασκοπείας και τις χαρακτηρίζουν μέρος ψυχολογικού πολέμου από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, η διασπορά φημών περί προδοσίας αποσκοπεί στη δημιουργία κλίματος καχυποψίας μέσα στους Φρουρούς της Επανάστασης. Παράλληλα, εάν ο Καανί εμφανιστεί δημόσια για να διαψεύσει τις φήμες, θα μπορούσε να εντοπιστεί ηλεκτρονικά η τοποθεσία του και να αποτελέσει στόχο νέας επίθεσης.

Οι υποψίες εντός του Ιράν

Οι υποψίες ενισχύθηκαν μετά το πλήγμα της 28ης Φεβρουαρίου, το οποίο σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και άλλα κορυφαία στελέχη του καθεστώτος, ενώ ο Καανί φέρεται να αποχώρησε από το σημείο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη.

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, όταν ανώτατα στελέχη της Χεζμπολάχ ή των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν σε επιθέσεις, ενώ ο ίδιος επέζησε.

Ποιος είναι ο Εσμαΐλ Καανί

Ο Εσμαΐλ Καανί γεννήθηκε το 1957 στη Μασχάντ και εντάχθηκε στους Φρουρούς της Επανάστασης μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Πολέμησε στον πόλεμο Ιράν–Ιράκ τη δεκαετία του 1980 και για περισσότερα από είκοσι χρόνια υπήρξε στενός συνεργάτης του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί.

Μετά τη δολοφονία του Σουλεϊμανί από αμερικανικό drone το 2020, ανέλαβε την ηγεσία της Δύναμης Κουντς, που είναι υπεύθυνη για τις επιχειρήσεις του Ιράν στο εξωτερικό και τη στήριξη συμμαχικών οργανώσεων στη Μέση Ανατολή.

Ένας πόλεμος πληροφοριών σε εξέλιξη

Σήμερα, η υπόθεση Καανί βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ευρύτερου πολέμου πληροφοριών. Από τη μία πλευρά, φιλοϊσραηλινά μέσα τον παρουσιάζουν ως πιθανό αποστάτη, ενώ από την άλλη φιλοϊρανικές πηγές προσπαθούν να αποδείξουν ότι παραμένει ενεργός.

Η πραγματική του κατάσταση παραμένει άγνωστη, όμως η έκβαση αυτής της υπόθεσης ενδέχεται να επηρεάσει όχι μόνο την εσωτερική ισορροπία ισχύος στο Ιράν, αλλά και το ευρύτερο δίκτυο συμμάχων της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή.