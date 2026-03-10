Νέα στοιχεία και δημοσιογραφικές έρευνες επαναφέρουν στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με την παρουσία κεφαλαίων που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ώρα που η βρετανική κυβέρνηση εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις να χαρακτηρίσει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ως τρομοκρατική οργάνωση.

Παρά τις προειδοποιήσεις πολιτικών και αναλυτών τα τελευταία χρόνια, το Λονδίνο δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε έναν τέτοιο χαρακτηρισμό, ακόμη και μετά την αντίστοιχη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι ένας από τους λόγους μπορεί να σχετίζεται με το γεγονός ότι σημαντικά κεφάλαια που συνδέονται με κύκλους του ιρανικού καθεστώτος έχουν επενδυθεί στο βρετανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και ιδιαίτερα στην αγορά ακινήτων.

Σύμφωνα με δημοσιογραφική έρευνα που δημοσίευσε η ισραηλινή Emily Schrader, το οικονομικό δίκτυο που φέρεται να συνδέεται με τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – γιο του εκλιπόντος Αλί Χαμενεΐ – συνδέεται με πολυτελή ακίνητα στο Λονδίνο. Δύο διαμερίσματα υψηλής αξίας στην περιοχή του Κένσινγκτον φέρεται να αγοράστηκαν το 2014 και το 2016 έναντι περίπου 50 εκατομμυρίων λιρών και βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την πρεσβεία του Ισραήλ.

https://t.co/MlpOtZLN2f — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) March 9, 2026

Τα ακίνητα φέρονται να καταχωρήθηκαν μέσω εταιρειών που συνδέονται με τον Ιρανό επιχειρηματία και τραπεζίτη Αλί Ανσαρί, ο οποίος έχει βρεθεί στο παρελθόν στο στόχαστρο κυρώσεων της βρετανικής κυβέρνησης για φερόμενες σχέσεις με οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με το IRGC. Αναφορές κάνουν λόγο και για ευρύτερο δίκτυο ακινήτων στο Λονδίνο, το οποίο εκτείνεται μέσω ενδιάμεσων εταιρειών και offshore σχημάτων, περιλαμβάνοντας πολυτελείς κατοικίες ακόμη και στη λεγόμενη «Billionaires’ Row» του Hampstead.

Η οικονομική ισχύς που περιβάλλει το γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη στο Ιράν θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλη. Έρευνα του Reuters το 2013 είχε εκτιμήσει ότι ο όμιλος Setad – γνωστός και ως «Execution of Imam Khomeini’s Order» – διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τομείς όπως τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, φαρμακευτική βιομηχανία, ενέργεια και ακίνητα.

Παράλληλα, σημαντικό τμήμα της ιρανικής οικονομίας ελέγχεται από τα λεγόμενα bonyads, θρησκευτικά ιδρύματα που αναφέρονται απευθείας στον Ανώτατο Ηγέτη και εκτιμάται ότι διαχειρίζονται το 10% έως 20% της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Σε αυτό το οικονομικό οικοσύστημα εντάσσονται επίσης επιχειρηματικά δίκτυα που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι σύμφωνα με αναλυτές ελέγχουν μεταξύ 20% και 40% της ιρανικής οικονομίας.

Το ζήτημα συνδέεται και με ευρύτερες ανησυχίες για την αγορά ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με στοιχεία της Transparency International, περισσότερα από 5,6 δισεκατομμύρια λίρες σε ύποπτα κεφάλαια έχουν επενδυθεί σε ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, συχνά μέσω offshore εταιρειών που καθιστούν δύσκολη την ταυτοποίηση του πραγματικού ιδιοκτήτη.

Πριν από τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις διαφάνειας, περίπου το 90% των ξένων επενδύσεων σε ακίνητα στο Λονδίνο πραγματοποιούνταν μέσω υπεράκτιων εταιρειών, ενώ ακόμη και σήμερα δεκάδες χιλιάδες ακίνητα στη χώρα παραμένουν καταχωρημένα μέσω τέτοιων δομών.

Παράλληλα, μέλη οικογενειών υψηλόβαθμων αξιωματούχων του ιρανικού καθεστώτος φαίνεται να έχουν επαγγελματική παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται συγγενείς της ισχυρής πολιτικής οικογένειας Λαριτζανί, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε πανεπιστημιακούς και επιχειρηματικούς κύκλους στη Βρετανία.

Οι αποκαλύψεις αυτές εντείνουν τη συζήτηση για το κατά πόσο το Λονδίνο μπορεί να ασκήσει αποτελεσματική πίεση στο ιρανικό καθεστώς, εφόσον κεφάλαια που συνδέονται με αυτό βρίσκονται ενσωματωμένα στο ίδιο το οικονομικό σύστημα της χώρας.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι εάν η Βρετανία αποφασίσει τελικά να προχωρήσει σε αυστηρότερες κυρώσεις και σε χαρακτηρισμό του IRGC ως τρομοκρατικής οργάνωσης, ενδέχεται να αποκαλυφθεί ένα πολύ ευρύτερο δίκτυο οικονομικών συμφερόντων που εκτείνεται εντός της βρετανικής οικονομίας.

Για το Λονδίνο, το δίλημμα παραμένει σαφές: η θέση του ως παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού κέντρου προσελκύει τεράστιες διεθνείς επενδύσεις, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και σοβαρά κενά που μπορούν να αξιοποιηθούν από αυταρχικά καθεστώτα για τη μεταφορά και απόκρυψη πλούτου.



Διαβάστε επίσης: LIVE: Μαίνεται για 11η ημέρα ο πόλεμος- Ο Τραμπ απειλεί με «φωτιά και οργή»