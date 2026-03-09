Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS ότι πιστεύει πως ο πόλεμος στο Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε μια δημοσιογράφος του καναλιού σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Νομίζω ότι ο πόλεμος έχει ολοκληρωθεί, λίγο-πολύ. Δεν έχουν (σ.σ. οι Ιρανοί) Nαυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν Πολεμική Αεροπορία» φέρεται να είπε, σύμφωνα με τη Γουεϊτζία Τσιανγκ, την διαπιστευμένη δημοσιογράφο του CBS στον Λευκό Οίκο.

Η Ουάσιγκτον είναι «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των 4-5 εβδομάδων πολέμου, πρόσθεσε ο Τραμπ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο Τραμπ είπε ότι «δεν έχει κάποιο μήνυμα» να του στείλει. Φέρεται να είπε επίσης ότι έχει «κάποιον» υπόψη του για να αντικαταστήσει τον Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν, χωρίς όμως να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

