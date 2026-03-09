Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «δεν θα συμμετάσχουν σε καμία επίθεση» εναντίον του Ιράν από το έδαφός τους, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρεσβευτής των ΗΑΕ στη Γενεύη Τζαμάλ αλ Μουσαράκ, διαψεύδοντας εκ νέου ότι η χώρα του χρησιμοποιήθηκε ως βάση για επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης.

«Οι βάσεις μας δεν χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον του Ιράν (…). Ως Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν θα συμμετάσχουμε σε καμία επίθεση εναντίον του Ιράν από την επικράτειά μας και δεν θα εμπλακούμε», διαβεβαίωσε ο διπλωμάτης ενώπιον δημοσιογράφων στη Γενεύη, ενώ επισήμανε πως τα Εμιράτα βρέθηκαν στο στόχαστρο «απολύτως αδικαιολόγητων» επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ